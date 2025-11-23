*****

Obviamente que este medio no le cae simpático por las denuncias que hizo ABC sobre el FIFAgate. Domínguez nunca le molestó en vida a Nicolás Leoz. Es más, solía posar sonriente a su lado.

*****

Si tanto le preocupaba el fair play financiero del mundo peloteril, ¿por qué no promovió el rastreo de los fondos repatriados de paraísos fiscales ni de las sospechosas cuentas abiertas?

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De estas cosas no quiere hablar el presidente de la Conmebol. Pero le encanta estar al lado de “Pinocho” Peña, el “Patrao”, “los amigos bank”, codearse con sus colegas de otras asociaciones, buscar cómo su hijo puede traer medio litro de combustible al menos de Catar para la petrolera estatal Petropar, etc.

*****

Y hablando de “Pinocho”, mientras está de fiesta con el fútbol, anunciando vacaciones de “invierno” para ver mundial y jugar al misterio con un posible feriado el 26 de diciembre, los hospitales públicos emblemáticos del Paraguay se caen a pedazos. Una joda.

*****

Convoca gua’u a los titulares de la Essap y Ande para la “exportación”, pero siguen los cortes de luz. El viernes le tocó a Luque y Areguá. Y eso que todavía no comienzan las temperaturas altas.

*****

El gobierno de “vamos a estar mejor” está más empeñado en subir la tarifa de la Ande que en brindar un buen servicio.

*****

A “Pinocho” Peña no se le ocurrió mejor idea que cubrir la millonaria deuda que tienen varias instituciones públicas con la ANDE con los tarifazos. Esa parece ser la real intención.

*****

Crece la sospecha de que hubo un boicot político contra Luifer Bernal porque hace unos días el comando cartista anuncia que la orden del “Patrão” es apoyar a un outsider: Camilo Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo. ¡Qué casualidad!

*****

¿Qué dirán de esta orden las seccionales y los principales referentes políticos de la ANR?