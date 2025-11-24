*****

La oferente ya ganó la provisión en dos elecciones, pero llama la atención que ahora deba tener a gente de ueno detrás.

*****

El colmo de la caradurez. Los cartistas les pidieron a Jatar Oso y a Yamil presentar un proyecto de ley de educación cívica.

*****

Estamos hablando de los mismos patoteros que con frecuencia amenazan con golpear a colegas, lanzan ofensas con misoginia, invaden propiedades privadas y se niegan a pagar deudas donde funcionan sus casinos.

*****

Los cartistas también están interesados en apretar a la Corte Suprema de Justicia para que en menos de un mes la máxima instancia judicial saque sus acciones de inconstitucionalidad que, seguro, apunten a blanquear fatos y atropellos.

*****

Jamás se mostraron preocupados por esto después de que Kattya González hiciera 11 urgimientos para que se analice su inconstitucional expulsión del Congreso.

*****

Todo apunta a que Santi Pet va a inventar otro viaje alrededor del globo para faltar a la Misa de Caacupé, donde seguro puede ser abucheado hasta la Navidad más o menos.

*****

Con cada homilía dominical en Caacupé es poco probable de Pet acuda a la misa central. Ayer nomás la Iglesia urgió a los políticos a que cumplan con su promesa.

*****

El horno no está para bollos” en el Partido Colorado con miras a las municipales de 2026. En Asunción, la desastrosa gestión de “ReNecho” tumba las esperanzas del oficialismo en retener la comuna.

*****

Para colmo de males, la administración de Santi Pet no ayuda, según manifestaron anoche precandidatos de la disidencia para intendente de Asunción.

*****

El gobierno de “vamos a estar mejor” no camina. Basta con ver la premisa de la “heladera vacía” que padece la ciudadanía. ¡Lamentable!

*****

Santi Pet sigue sin definir si promulga o no la ley de protección de datos personales, apodada como la “versión Frankenstein”.

*****

Desde la oposición señalan que aunque la aprobada es la versión “menos mala”, igual la ley restringe el acceso a la información pública y viola la Constitución Nacional.

*****

Cuentan que hay feroz descontento en un reciente concurso de funcionarios en el Banco Nacional de Fomento porque fue direccionado hacia los “amigos del poder” dejando de lado a los más capaces. ¡Socorro...!

*****

Los cartistas van a intentar salvar al titular del Indert de una interpelación, como hasta ahora vienen haciendo con cada autoridad con visto bueno del Quincho a la que se le quiere pedir explicaciones por su accionar.

*****

Algunos opositores más críticos incluso dicen que Ruiz Díaz merece ir a la cárcel como otros extitulares del Indert. De seguro la repartija de las tierras del Estado seguirá de forma tan campante e impune.

*****

Cuentan que Javier Zacarías quiere presidir a toda costa la Comisión Permanente del Congreso. Lo que muchos de sus colegas no se explican es cómo se anima a pedir semejante cargo después de la tremenda derrota en Ciudad del Este.