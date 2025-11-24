Ñe'ẽmbeweb

Los ministros de la Justicia Electoral van hoy al Congreso a justificar que la única oferente para alquilar máquinas de votación esté representada legalmente por el gerente suplente de ueno bank, los exsocios de Santiago Peña.

Por ABC Color
24 de noviembre de 2025 - 01:00

*****

La oferente ya ganó la provisión en dos elecciones, pero llama la atención que ahora deba tener a gente de ueno detrás.

*****

El colmo de la caradurez. Los cartistas les pidieron a Jatar Oso y a Yamil presentar un proyecto de ley de educación cívica.

*****

Estamos hablando de los mismos patoteros que con frecuencia amenazan con golpear a colegas, lanzan ofensas con misoginia, invaden propiedades privadas y se niegan a pagar deudas donde funcionan sus casinos.

*****

Los cartistas también están interesados en apretar a la Corte Suprema de Justicia para que en menos de un mes la máxima instancia judicial saque sus acciones de inconstitucionalidad que, seguro, apunten a blanquear fatos y atropellos.

*****

Jamás se mostraron preocupados por esto después de que Kattya González hiciera 11 urgimientos para que se analice su inconstitucional expulsión del Congreso.

*****

Todo apunta a que Santi Pet va a inventar otro viaje alrededor del globo para faltar a la Misa de Caacupé, donde seguro puede ser abucheado hasta la Navidad más o menos.

*****

Con cada homilía dominical en Caacupé es poco probable de Pet acuda a la misa central. Ayer nomás la Iglesia urgió a los políticos a que cumplan con su promesa.

*****

El horno no está para bollos” en el Partido Colorado con miras a las municipales de 2026. En Asunción, la desastrosa gestión de “ReNecho” tumba las esperanzas del oficialismo en retener la comuna.

*****

Para colmo de males, la administración de Santi Pet no ayuda, según manifestaron anoche precandidatos de la disidencia para intendente de Asunción.

*****

El gobierno de “vamos a estar mejor” no camina. Basta con ver la premisa de la “heladera vacía” que padece la ciudadanía. ¡Lamentable!

*****

Santi Pet sigue sin definir si promulga o no la ley de protección de datos personales, apodada como la “versión Frankenstein”.

*****

Desde la oposición señalan que aunque la aprobada es la versión “menos mala”, igual la ley restringe el acceso a la información pública y viola la Constitución Nacional.

*****

Cuentan que hay feroz descontento en un reciente concurso de funcionarios en el Banco Nacional de Fomento porque fue direccionado hacia los “amigos del poder” dejando de lado a los más capaces. ¡Socorro...!

*****

Los cartistas van a intentar salvar al titular del Indert de una interpelación, como hasta ahora vienen haciendo con cada autoridad con visto bueno del Quincho a la que se le quiere pedir explicaciones por su accionar.

*****

Algunos opositores más críticos incluso dicen que Ruiz Díaz merece ir a la cárcel como otros extitulares del Indert. De seguro la repartija de las tierras del Estado seguirá de forma tan campante e impune.

*****

Cuentan que Javier Zacarías quiere presidir a toda costa la Comisión Permanente del Congreso. Lo que muchos de sus colegas no se explican es cómo se anima a pedir semejante cargo después de la tremenda derrota en Ciudad del Este.