El arribeño de “Horror Colorado” presentó su candidatura para su reelección en el Comité Olímpico. Cuando le confirmen, renunciará y así no perderá el carguito en caso de que le castiguen en las urnas como ocurrió en Ciudad del Este.

Hay ruptura en el cartismo y KachiBachi tiembla porque en cualquier momento perderá la mayoría que lo puede destronar. Cuentan los que saben que Noria, Erico y el excomisario se alejan de la carpa cartista. Se puso negra la morcilla.

Lizarella estaba haciendo maletas pero Mangui le convenció. Así dicen.

A los “amigos bank” nada les preocupa porque están en todos los negocios. Pero ojo que si “Pinocho” Peña se tropieza pueden caer todos.

En el equipo de “Horror Colorado” hay una pulseada por el cargo de procurador general de la República. Cuentan los que saben que el hijo de uno de los ministros de “Pinocho” Peña parte con ventaja.

Pero ojo que tiene un problema: Le falta edad por eso están “pateando” para enero o febrero. Y en el otro rincón está el peligroso grupete del “significativamente” junto al ahora bancario.