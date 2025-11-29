******

El “Patrão”, seguramente, se lanzará furioso contra aquellos colorados disidentes que no quieren arrodillarse y besarle el anillo.

******

El excomisario ya lo dijo: “No queremos ser hurreros” ni levantar la mano sin discutir o debatir. Contundente.

******

Veremos si el “Patrão” dice algo hoy del gobierno de “Pinocho” Peña. Solo los “amigos bank”, los nepobabies y sus padrinos están contentos mientras el país está en terapia intensiva, comenzando por la salud.

******

Este gobierno que prometió que “íbamos a estar mejor” está cayendo en picada. Si el titular de la ANR aplaude a “Pinocho” quiere decir que no le soltó la mano, como algunos quieren convencernos.

******

Se vienen tiempos aún más difíciles: un presupuesto “inflado”, inminente paro de choferes, falta todo en la salud pública, inseguridad galopante, protección política e impunidad para los amigos, palo a los enemigos. La promocionada transparencia cartista se fue directo al tacho.

******

Cuentan los que saben que en varios hospitales públicos en particular en Clínicas no están cobrando al día. Dicen que hay atrasos.

******

El cartista “Re-Necho” y el intendente nada Bello pasarán a la historia por dejarles sin el pan dulce y la sidra a los jubilados municipales. De hecho que durante todo el año el exjefe comunal de “Horror Colorado” contribuyó para la precarización de los jubilados.

******

Y después se llenan la boca con que este gobierno gua’u logró “hambre cero”, primer grado de inversión, bla, bla, bla.

******

El TSJE no sabe cómo explicar por qué anularon sus exigencias de seguridad para alquilar las máquinas de votación. Es más, un alto funcionario dice que es ilegal abrir el Sobre N° 4 y un ministro señala que se puede. ¿En qué quedamos?

******

“Pinocho” Peña se fue al norte del país y no organizó una reunión de familiares de los secuestrados. Es más que evidente que no le interesa.