******

Muy prefabricado todo, con abrazos y sonrisas fingidas, sin debate, eludiendo la realidad nacional e intentando transmitir una imagen de que gua’u hay democracia dentro de la ANR, que todo está bien y que el “Patrão” está fuerte. Famoooso.

******

Alliana dijo que dentro de poco “todos los paraguayos vamos a estar mejor”. ¿Cuándo ocurrirá tal cosa? Ya pasaron dos años y tres meses de gobierno y, cada vez, saltan más denuncias de corrupción que obviamente, no son investigadas y todo está bien para ellos. Pero el pueblo y las finanzas públicas sufren cuando a un fiscal o juez le tiembla la mano.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña arrancó su discurso pidiendo perdón. ¡Aleluya! Por fiin... creíamos que se iba a referir a la ciudadanía que está sufriendo por su mal gobierno por el pésimo servicio de salud, falta de seguridad, de trabajo, etc. Pero no fue así. Se refirió a los presidentes de seccionales porque gua’u no recibieron el QR para participar de la plenaria. ¡Qué lamentable!

******

Obviamente elogió a su “Patrão y, ya otra vez, dijo que HC fue un perseguido por el gobierno anterior. El mismo discurso.

******

El candidato arribeño cartista ahora promete convertir a Asunción en Nueva York. La pregunta es: ¿Por qué su partido y su movimiento “Horror Colorado” ya no hizo la tarea desde el 20 de diciembre de 2019, día en que asumió “Re-Necho”, tras la renuncia de Ferreiro?

******

Hace seis años “administran” la Municipalidad de Asunción y la están hundiendo cada vez más. Si no fueran colorados, hace rato debían estar todos presos, incluidos algunos concejales que avalaron este verdadero “municipiocidio”.

******

Típico de la ANR: Crean la enfermedad y después te venden, gua’u, el remedio.

******

Desde Caacupé comienzan a retumbar, como cada años, los reclamos sociales que aquejan al ciudadano común. “Usen el dinero del pueblo para el pueblo”. Ningún colorado habló de esto en la plenaria.