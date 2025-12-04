*****

Su primera escala será en Hungría, donde se reunirá con un colega de la ultraderecha. Es la parte de la Unión Europea que le gusta. El resto para él es globalismo.

Y luego irá a Oslo para mostrarse en la entrega del Premio Nobel para la venezolana María Corina Machado. Hasta hace dos años, “Pinocho” le defendía a Nicolás Maduro y hasta restableció relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero le sopló un viento Norte y le hizo cambiar de postura a su “Patrão” y consecuentemente al Gobierno paraguayo.

Ahora Peña le desconoce a su excuate Maduro. ¡Y cambiante la política!, decía un folclórico legislador del siglo pasado.

Otros analistas dirán que se trata de una conducta lacayística de los nuevos tiempos. A los hurreros de “Horror Colorado”, incluidos perifoneros, les gustaba tanto usar esa palabra para ofender a los opositores. Pero finalmente los cartistas se convirtieron en serviles. Se les dio vuelta la tortilla.

El impresentable titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, ya no puede seguir en el cargo. En tono altanero se refirió a quienes le cuestionaban en el Senado su conducta ante los “regalos” de tierras en el Chaco en la zona de la ruta Bioceánica.

Evidentemente tiene respaldo superior de algún poderoso político o de “Pinocho”.

Ayer los senadores por unanimidad aplazaron por una semana el pedido de interpelación. ¿Es un engaño cartista o promesa de que Ruiz Díaz será rajado?

Las ínfulas de la diputada cartista Johana Vega llegan a niveles estratosféricos y repudiables. Cuentan los que saben que le usa a su custodio policial para empujar el carrito de supermercado mientras ella no se cansa de cargar los productos.

Los que vieron el episodio no podían creer hasta qué punto hace abuso de poder.

Pero ahí no termina la cosa. Detrás de ella iba otro guardaespaldas portando un arma visible ante la mirada de los demás clientes.