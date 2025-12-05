******

Conste que fue bien light la homilía, por eso justamente eligió la jornada de la víspera. Aún así no fue puntual. Por lo visto, viajó hasta la villa serrana para cumplir. Conste que se declaró católico apostólico.

******

Sin embargo, a su otra iglesia llega puntualmente. Tal vez porque le rezan para que haga “un buen gobierno”. En Caacupé todas las homilías, salvo la de ayer, desnudaron la realidad nacional y evidenciaron el desinterés de las autoridades.

******

Ya la caravaaanaaaa en realidad se vivió en Saltos del Guairá, donde los macoñeros tranquilamente sortearon 11 comisarías y 120 kilómetros de “peregrinación”.

******

La Senad y el CODI olieron la jugada y actuaron con rapidez mientras que a la Policía Nacional le entró un golazo de mediacancha.

******

Pero ahí no termina la cosa: hallaron documentos de un jefe policial en el lugar. El comandante Carlos Humberto Benítez “patinó” en sus declaraciones periodísticas cuando fue consultado sobre el tema y llama la atención que sea muy tibio con su subordinado.

******

“El Mariscal de la Derrota” enterró su discurso y su bandera democrática y decidió cruzar el Rubicón para estar al lado del “Patrão”.

******

Ya estaba coqueteando con “el quincho” y tirando salvavidas a este gobierno, que se está cayendo a pedazos. Cuentan los que saben que el trato es el siguiente: Su hijo ocupará una lista en el Senado y que Duarte Frutos iría a una binacional. Así dicen.

******

“El Patrão” ya abrió su libro de pases porque “Horror Colorado” necesita “refuerzos”. El movimiento va perdiendo fuerza, ayudado por el mal gobierno de “Pinocho” Peña.

******

Después del nuevo paseo presidencial, al parecer se vienen algunos cambios en el gabinete. Ya ordenó el “Patrão” porque el barco se hunde. Estamos llegando a los reclamos con cacerolazos.

******

La ministra de Salud ya no puede seguir aunque sea la “Sobreprotegida” de la “familia real”; la seguridad un desastre, pocas obras públicas propias y un club con poder para los “amigos bank”.