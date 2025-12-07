******

Y en caravana peregrinan hacia la Virgen de Caacupé a pedir consuelo porque ya no hay respuestas políticas reales a las verdaderas necesidades.

******

¿No era que nos prometieron que vamos a estar mejor? Solamente ellos, los “amigos bank” están mejor.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora hasta “cocinan” acciones con la Diosa Astrea en la oscuridad. ¿Qué será que están tramando? Con seguridad, no será nada beneficioso para la ciudadanía. En breve veremos como mínimo el retorno de los feudos para algunos ministros. El proyecto está en Diputados.

******

No sería nada raro que dos inquilinos del edificio de Sajonia dejen sus cargos para ubicar a otros cartistas más, con el objetivo de someter definitivamente a este país. El totalitarismo ya se instaló, con un plan político y económico hegemónico.

******

Mientras la ciudadanía no se manifieste o proteste, “Horror Colorado” tendrá el camino allanado para seguir ejecutando su plan: a los amigos todo, a los enemigos palo y a los indiferentes la ley. La regla principal del stronismo.

******

“Pinocho” hubiese aprovechado este largo fin de semana para visitar hospitales públicos e impartir órdenes. Pero prefiere huir del país e ir al exterior a que lo reciban como presidente.

******

No cumplió nada de lo que prometió en el videíto que hizo con “Ña Sobre” acerca del Hospital de Itauguá.