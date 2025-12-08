*****

Pet debería saber que como mandatario debe escuchar al obispo, que en esta ocasión es la voz del pueblo. El gobierno cartista no cumple con su promesa de que todos estaremos mejor.

*****

Pero sí pueden decirlo Santi Pet y sus amigotes del banco amigo, el pulpo que acapara cuanta licitación del Estado esté en juego.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Patrón, en tanto, parece que está más preocupado en las municipales y en las generales de 2028, donde su nuevo candidato títere, Mangui, no prende, cual carbón mojado.

*****

Hablando de carbón mojado, el nuevo “Nenecho”, Camilito Pérez, está por verse si pasa enero próximo. El arreo y la imposición no son garantía de éxito. Más detalles con la tremenda paliza en Ciudad del Este, en noviembre pasado.

*****

Había sido que la Contraloría no detecta corrupción hasta 5 años después que los intendentes se forran y escapan.

*****

En su último informe al Congreso se evidencia que Camilín no ve corrupción en todo el gobierno de Santi, pero sí le atribuye una megatragada al presidenciable disidente Wiens, muy oportuno. Pero bien que con la intendencia de Miguel Prieto sí fueron extrarrápidos.

*****

El Grupo Ueno y Vázquez no solo tienen los fondos de IPS, sino la mayoría de las inversiones estatales y hasta parte de las máquinas de votación. Ahora también van a venderle al Paraguay la tecnología 5G. ¡Estos sí que ya están mejor!

*****

Dentro de poco el diputado más loco, Jatar o Yamil, va a proponer cambiar el nombre del país a Ueno-Paraguay. Los memes que se harán realidad.

*****

La Justicia Electoral ya no sabe cómo justificar que la única oferente para alquilar máquinas de votación haya sido descalificada cuando se pensaba comprar; le buscan restar importancia a que el grupo Ueno está detrás y hasta hablan de riesgo de “guerra civil” si estos aparatos no se alquilan.

*****

En el cartismo hay feroz descontento, pero según KachiBachi todo marcha bien, claro, hasta que tengan que probar su mayoría en la votación.

*****

Vamos a ver si este gobierno se anima o no a chutar al carruaje del titular del Indert.