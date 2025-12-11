******
¡Qué lamentable! Le pusieron finalmente una lápida a la poética frase de la “independencia de poderes”, que debería regir en la República del Paraguay.
Lamentable la explicación del ministro Eugenio Jiménez al intentar darle una ropaje legal al encuentro clandestino y oscuro. Dijo que hablaron sobre “presupuesto”. ¿Quién cree eso?
Si el rubro para “mejorar la justicia” era el tema, ¿por qué entonces no invitaron a todos? Curiosamente excluyeron a dos liberales.
El “profesor doctor” Diesel fue aún “más brillante”. Dijo que no le invitó a uno de sus colegas porque ñandecó estaba indispuesto.
Pero cuentan los que saben que desde “Horror Colorado” surgió la urgente convocatoria, luego de conocerse algunas encuestas electorales que ordenaron hacer desde el “quincho mayor”.
Dicen que les pidieron socorro a los “subordinados” de Sajonia para sacar de competencia a rivales políticos.
No hay pruebas pero tampoco hay dudas de que para el 2028 pondrían entre rejas a Marito y Miguel Prieto; procesarán a Arnoldo Wiens, y Kattya González ya no volverá al Senado. Eso escucharon las hojas del “quincho de los sobres”.
El país a este paso va camino a Venezuela o Nicaragua, encarcelando a opositores para que el oficialismo continúe en el poder ad aeternum.
Si se dudaba del sometimiento de los “profesores doctores”, ayer los implicados lo confesaron ante la ciudadanía y le dieron una soberana patada a la independencia de poderes. Chau democracia.
Con las urnas controladas, el sometimiento del Poder Judicial, de la fiscalía de Emily, de los órganos de poder, ambas cámaras del Congreso y la persecución económica y política a opositores, el cartismo prosigue su plan de eternizarse en el poder por vías no democráticas.