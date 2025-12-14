******

Deberían ponerle nomás ya a un “centauro cartista” montado sobre Ña Astrea o directamente el busto del “Patrão” y sus vasallos con toga.

******

Esa es la verdadera imagen. No la que intentan convencerles a la ciudadanía y al mundo de que hay división de poderes, bla, bla, bla. A la vista está el sometimiento de la Justicia a los dictados del movimiento “Horror Colorado”, que gobierna el país.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y “Pinocho” Peña anda de paseo por el mundo intentando gua’u “vender” la imagen de un país que ya no es República. “Su grupo” político y sus “amigos bank” hicieron trizas la democracia mientras a la gente le faltan medicamentos, la inseguridad es galopante y el futuro de los jubilados es incierto.

******

Los seis ministros de la Corte deberían renunciar porque sus firmas ya no tienen credibilidad. A gritos les piden los gremios de abogados, los sectores políticos democráticos y la ciudadanía en general.

******

En breve veremos que la Justicia comenzará a cumplir las órdenes del “Patrão” y de “Pinocho” Peña: condenas para Mario Abdo Benítez y Miguel Prieto, proceso para Arnoldo Wiens y perdón para Jiménez Gaona con su metrobús; Kattya González ya no volverá a su bancada en el Senado.

******

Y a contrario sensu, seguirá la impunidad para el diputado Esteban Samaniego, los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano, el exdiputado Orlando Arévalo (recientemente escrachado en un centro comercial de Asunción) y otros intendentes alineados como velas al cartismo.

******

Este lunes se convoca a una marcha ciudadana frente al Poder Judicial para repudiar la conducta de seis de los nueve ministros de la Corte: César Diesel, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y César Garay Zuccolillo. No se arrodillaron al poder político: Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans.

******

Ojo que para la próxima semana se anuncia una huelga de choferes porque el gobierno de “Pinocho” Peña y sus aliados en el Congreso sancionaron la ley del transporte sin darles participación.