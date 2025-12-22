*****

La incineración en público de Santi Pet a su canciller “Matute” Ramírez Lezcano no tiene nombre.

Pet increpó a su ministro por su incapacidad para consensuar con su colega brasileño Mauro Vieira una reunión bilateral con el mandatario Lula da Silva para habilitar el paso fronterizo en el Puente de la Integración. El resultado fue que cada mandatario inauguró la obra por separado. ¡Una vergüenza!

Pet le dijo a Lula en la plenaria del Mercosur que tienen que intercambiar números de teléfono para coordinar una fecha para inaugurar el puente de la ruta Bioceánica, también sobre el río Paraná, que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtinho. Bochornoso.

Un amable lector llamó para preguntar si Ramírez Lezcano renunció.

Le respondimos que no. Seguramente su “asesor”, que “no puede bailar la bamba”, le recomendó que no lo haga.

En un país mínimamente serio, un funcionario público de ese nivel vilipendiado en público presentaría su renuncia de manera indeclinable.

El eje Washington-Taipei-Jerusalén le está costando muy caro al país. Este gobierno se empecina en derrochar todos los recursos en su política exterior pro-EE.UU. y los resultados están a la vista.

El desaire de Itaramaty no es gratuito. La Cumbre del Mercosur dejó al desnudo que las relaciones con el gobierno de Lula no pasan por un buen momento.

Es el primer socio comercial, también en Itaipú, y gran cantidad de brasileños vive en el país. Estos son solo tres ejemplos de la relación, que ahora está en crisis.

Marito dijo que está en contra del proyecto trasnochado de Bachi.

Expresó que la iniciativa es una “excusa” para que los exmandatarios cumplan el mismo rol activo que los senadores electos.

Manifestó que el espíritu de la Constitución Nacional es claro al garantizar la alternancia y establecer claramente que los ex presidentes serán senadores vitalicios.

Entonces, colegimos que el proyecto de Bachi solamente busca que el Patrón y Nica-drón dejen el vitaliciado para convertirse en legisladores activos.

Hablando de papelones. Sigue retumbando que una tal Alejandra Duarte, viceministra de Mitic, le sacó abruptamente del grupo de WhatsApp a un periodista por reclamar la ineficiente transmisión por TV de la Cumbre del Mercosur.

Lo más lamentable es que experiodistas de medios privados, y ahora con zoquetes en el Estado, justificaron la medida “democrática”. Les recordamos a los circunstanciales funcionarios públicos que nadie es eterno.

En el gobierno de “vamos a estar mejor” no pueden escuchar críticas. Les recordamos que son funcionarios públicos y no la realeza.

La convención del PLRA resolvió ayer eliminar la paridad y se adecuó al Código Electoral que da un 20% de participación como mínimo a las mujeres en las listas para cargos electivos.

Ahora veremos las reacciones sobre este debatible tema.