Eso sí, hay que avisarles a los Reyes Magos que el incienso, oro y mirra los lleven al pesebre y no a Mburuvicha Róga, donde se suelen dejar los “sobres” de regalo.

Al parecer, los que visitan Mburuvicha Róga realmente son más magos que reyes, porque según dicen, son buenos en hacer aparecer “sobres” de la galera y luego salen volando como “blancas palomitas”.

Por cierto, la Estrella de Belén parece que también se posó sobre el banco amigo, ya que “milagrosamente” guía todos los fondos de los jubilados y aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) a sus cuentas.

Por su parte, los asegurados y jubilados están con el “Jesús en la boca” al ver cómo ponen todos los huevos en una misma canasta. Dios nos guarde...

Lo peor es que los supuestos encargados de cuidar los fondos son los mismos que nada hacen hasta ahora para evitar el colapso de la Caja Fiscal y permitieron la caída de la Caja de Funcionarios Municipales.

Mientras tanto, en varios hogares paraguayos suena el “llega Navidad, y yo, sin ti...”, pero lo que añoran son los cortes de carne, que están por las nubes en el gobierno del “Vamos a estar mejor”.

Ahora solo falta que salgan a decir que están cuidando el colesterol y triglicéridos de la muchachada para justificar que se hace cada vez más difícil disfrutar de un rico pedazo de la proteína roja.

Otra que aparentemente sintió el golpe de este gobierno fue la diputada cartista Johana Vega, que a juzgar por las canastas que repartió a sus votantes cautivos, ya le llegó también la crisis.

Es eso o ya está ahorrando para sus próximos viajes y su cumpleaños del próximo año, ya que mientra ella y su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara, disfrutan de champaña en Europa, a su “pueblo” trata de “enamorar” con sidra y pandulce.

Por cierto, Pinocho Peña aún no tomó ninguna decisión respecto a las graves denuncias contra Eddie Jara, o a lo mejor ya la tomó y es de hacerse el ñembotavy... no sería extraño que aplique la bíblica: “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.