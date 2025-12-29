*****
Eso sí, hay que avisarles a los Reyes Magos que el incienso, oro y mirra los lleven al pesebre y no a Mburuvicha Róga, donde se suelen dejar los “sobres” de regalo.
*****
Al parecer, los que visitan Mburuvicha Róga realmente son más magos que reyes, porque según dicen, son buenos en hacer aparecer “sobres” de la galera y luego salen volando como “blancas palomitas”.
*****
Por cierto, la Estrella de Belén parece que también se posó sobre el banco amigo, ya que “milagrosamente” guía todos los fondos de los jubilados y aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) a sus cuentas.
*****
Por su parte, los asegurados y jubilados están con el “Jesús en la boca” al ver cómo ponen todos los huevos en una misma canasta. Dios nos guarde...
*****
Lo peor es que los supuestos encargados de cuidar los fondos son los mismos que nada hacen hasta ahora para evitar el colapso de la Caja Fiscal y permitieron la caída de la Caja de Funcionarios Municipales.
*****
Mientras tanto, en varios hogares paraguayos suena el “llega Navidad, y yo, sin ti...”, pero lo que añoran son los cortes de carne, que están por las nubes en el gobierno del “Vamos a estar mejor”.
*****
Ahora solo falta que salgan a decir que están cuidando el colesterol y triglicéridos de la muchachada para justificar que se hace cada vez más difícil disfrutar de un rico pedazo de la proteína roja.
*****
Otra que aparentemente sintió el golpe de este gobierno fue la diputada cartista Johana Vega, que a juzgar por las canastas que repartió a sus votantes cautivos, ya le llegó también la crisis.
*****
Es eso o ya está ahorrando para sus próximos viajes y su cumpleaños del próximo año, ya que mientra ella y su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara, disfrutan de champaña en Europa, a su “pueblo” trata de “enamorar” con sidra y pandulce.
*****
Por cierto, Pinocho Peña aún no tomó ninguna decisión respecto a las graves denuncias contra Eddie Jara, o a lo mejor ya la tomó y es de hacerse el ñembotavy... no sería extraño que aplique la bíblica: “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.