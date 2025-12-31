*****

Si la declaración se hacía el 28 de diciembre, quedaría como un buen chiste por el Día de los Inocentes.

*****

Las pruebas y los audios echan por tierra totalmente el intento de “Pinocho” de negar el hecho de público conocimiento.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero llamativamente Peña se reunió con los periodistas acreditados. ¿No era que no estaban a la altura de algunos conductores de programas? Ante esta pregunta de un colega intentó de vuelta arreglar el pastel y dijo que se trató de una mala interpretación.

*****

Insistió con que no está de acuerdo con la gestión de algunos ministros, pero no anunció cambios. Menos mal que no es DT de fútbol porque no le iba a sustituir a nadie, pese a que su equipo está siendo goleado.

*****

Le tiembla la mano parece cuando se trata de Eddie Jara, pariente del “Patrão”. Por decoro ya debería haber renunciado este muchacho “enamorado”.

*****

Pero como el medio limón de Johana Vega se mantiene en su cargo, Peña ya debería darle una soberana patada. Al menos que el titular de Petropar sepa algo grosso y tengan miedo de él.

*****

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), se pasa alardeando de trabajar gua’u por el país, pero extiende un manto de impunidad dentro de su cámara que cada vez es más baja.

*****

Del caso de los nepobabies saltamos a la protección al múltiple imputado Esteban Samaniego (ANR, HC) y ahora con un carguito para la madrastra de la diputada Johana Vega. Total, el pueblo paga sin quejarse, por ahora.

*****

Pero ojo que en las municipales 2026 la rabia se puede descargar en las urnas.

*****

El Ejecutivo por fin presentó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La bola de nieve va creciendo año tras año y ya llega a US$ 300 millones anuales en rojo. Todo por el populismo electoral.

*****

En manos de estos legisladores es muy difícil que le corten el chorro a la casta de funcionarios.