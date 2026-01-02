*******

Pinocho dijo al Congreso Nacional y a la ciudadanía, el 1 de agosto de 2025, que en sus dos años de gobierno “alcanzó un total de 9.416 títulos otorgados desde su asunción, multiplicando por diez la productividad histórica”.

*******

Sin embargo, el informe técnico de Catastro reveló que la cantidad de títulos expedidos de manera definitiva por el Indert es de apenas 4.692, entre agosto de 2023 y julio de este año; es decir, existe una diferencia de 4.724 escrituras. ¡Lamentable!

*******

El gobierno cartista de “vamos a estar mejor” se jacta de logros “históricos”, pero el termómetro de la calle dice otra cosa. Las municipales de este año serán el plebiscito.

*******

Los propios cartistas piden la cabeza de al menos cuatro ministros del Poder Ejecutivo.

*******

Entre los más cuestionados citan a la ministra de Obras, Claudia Centurión; la ministra de Salud, María Teresa Barán; el titular de Interior, Enrique Riera; y el ministro del MAG, el “turco” Giménez.

*******

Ni hablar del titular de Petropar, Eddie Jara, quien está en el ojo de la tormenta por el cuestionamiento de la Contraloría a su declaración jurada de bienes.

*******

La media toronja de Eddie, la inefable diputada cartista Johana Vega, también tiene observaciones en su patrimonio por el órgano control. La vida disipada y de lujos les pasa la factura. Notable.

*******

El exintendente ReNecho lanzó un video, en aparente estado etílico, como despedida de fin de año y trató de “emperador” al nuevo ungido por HC, además llamó “cero voto” a su bello reemplazante!!

*******

Ni bien se definió la fórmula para medir al candidato de la oposición, “Bukele’i” se pichó y abandonó el barco con miras a recuperar Asunción.

*******

Veremos si los opositores tienen éxito en su afán de recuperar la muni asuncena donde sigue empotrada una estructura corrupta y prebendaria.

*******

El Toro suma averiados y desechados de Achece a su movimiento. Primero fichó a una intendenta guaireña y ahora a la esposa de un cuestionado exdiputado lambareño. Ambas con frondosos “prontuarios”.