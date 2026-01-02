Ñe'ẽmbeweb

En su resumen de año, Pinocho Peña se “olvidó” de incluir como “logro histórico” la entrega de títulos del Indert, desde que asumió, en agosto de 2023. ¿Qué pasó?

Por ABC Color
02 de enero de 2026 - 01:00

*******

Pinocho dijo al Congreso Nacional y a la ciudadanía, el 1 de agosto de 2025, que en sus dos años de gobierno “alcanzó un total de 9.416 títulos otorgados desde su asunción, multiplicando por diez la productividad histórica”.

*******

Sin embargo, el informe técnico de Catastro reveló que la cantidad de títulos expedidos de manera definitiva por el Indert es de apenas 4.692, entre agosto de 2023 y julio de este año; es decir, existe una diferencia de 4.724 escrituras. ¡Lamentable!

*******

El gobierno cartista de “vamos a estar mejor” se jacta de logros “históricos”, pero el termómetro de la calle dice otra cosa. Las municipales de este año serán el plebiscito.

*******

Los propios cartistas piden la cabeza de al menos cuatro ministros del Poder Ejecutivo.

*******

Entre los más cuestionados citan a la ministra de Obras, Claudia Centurión; la ministra de Salud, María Teresa Barán; el titular de Interior, Enrique Riera; y el ministro del MAG, el “turco” Giménez.

*******

Ni hablar del titular de Petropar, Eddie Jara, quien está en el ojo de la tormenta por el cuestionamiento de la Contraloría a su declaración jurada de bienes.

*******

La media toronja de Eddie, la inefable diputada cartista Johana Vega, también tiene observaciones en su patrimonio por el órgano control. La vida disipada y de lujos les pasa la factura. Notable.

*******

El exintendente ReNecho lanzó un video, en aparente estado etílico, como despedida de fin de año y trató de “emperador” al nuevo ungido por HC, además llamó “cero voto” a su bello reemplazante!!

*******

Ni bien se definió la fórmula para medir al candidato de la oposición, “Bukele’i” se pichó y abandonó el barco con miras a recuperar Asunción.

*******

Veremos si los opositores tienen éxito en su afán de recuperar la muni asuncena donde sigue empotrada una estructura corrupta y prebendaria.

*******

El Toro suma averiados y desechados de Achece a su movimiento. Primero fichó a una intendenta guaireña y ahora a la esposa de un cuestionado exdiputado lambareño. Ambas con frondosos “prontuarios”.