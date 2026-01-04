******

Qué le hace una mancha más a “Tiríka” Peña. Total, si ya cambió de partido, qué tanto el negarle al déspota venezolano, ahora que cayó en desgracia.

******

Hay que ver cómo hubiesen reaccionado todos los “republicanos” cartistas si es que el operativo era contra su “Patrão”, el hasta hace poco “significativo”. Segurísimo que uno de los primeros en gritar “¡¡¡Soberanía!!!” hubiese sido el comandante “Ba-Che” Núñez y compañía.

******

Tal vez esa situación hipotética hizo que el comunicado del gobierno sea más insípido que caldo de isopor. Como dicen varios... icambiante la política.

******

No olvidemos que según investigaciones internacionales, conocidas marcas de cigarrillos locales tenían vínculos con el entorno familiar del dictador Maduro.

El posteo de Pinocho Peña y el tibio comunicado de la Cancillería que dirige Matute Ramírez Lezcano llamativamente eluden mencionar el operativo militar de EE.UU. que capturó a Maduro y a su esposa.

******

Se esperaba una enérgica felicitación a Trump por invadir Venezuela y llevar del jopo a Maduro, el otrora aliado de Pinocho desde el 15 agosto de 2023.

******

La errática política exterior de Pinocho Peña es lamentable. Un día está de amores con Maduro y al otro, es el demonio en persona. ¡Notable!

******

Mientras las autoridades municipales siguen de vacaciones, empresarios del transporte interno de Luque hace cuatro días dejaron a pie a los usuarios. Entre cerveza y piña colada ignoran los reclamos...

******

Ya se acercan las elecciones municipales y seguro volverán a tocar sus puertas... Veremos si la ciudadanía les pasa la factura a los que hoy se olvidan de dar soluciones. El 7 de junio, en las internas municipales, el pueblo tendrá la palabra.