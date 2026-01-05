*****

Este sábado, Pinocho festejó la captura de Maduro y le calificó de dictador. Según él, “ha venido alertando hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo, rapaz” de Maduro.

Es decir que en el 2023, cuando restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿Peña consideraba a Maduro un demócrata a carta cabal, respetuoso de los derechos humanos y del disenso político en su país? ¡Lamentable!

El actual inquilino del Palacio de López no tiene política exterior definida y se mueve de acuerdo a los intereses propios, de su grupo de amigo$ y del Patrón, obviamente.

El que funge de canciller, el Matute Ramírez, no se sonrojó cuando Pinocho Peña le incineró en la última Cumbre del Mercosur en Foz, ocasión en que le trató de inoperante e incapaz de cerrar una reunión bilateral con Lula.

Por esa bomba, si tenía un poco de dignidad, Matute debió presentar su renuncia indeclinable. Pero sigue campante en el cargo. Es un ejemplo que pinta de cuerpo entero la actual política exterior de Pinocho.

Un caso aparte es el de legisladores cartistas que salieron a festejar que Maduro cayó en desgracia. Unos verdades paladines de la democracia paraguaya.

Pero otro lado, los cartistas alaban al autócrata húngaro, el primer ministro Viktor Orbán, a quien tienen de firme aliado.

El ultraderechista Orbán es conocido en Europa por sus políticas antiinmigración y antiderechos.

Mientras tanto, a nivel local, la homilía ayer en Caacupé le pegó “Más-duro” a los políticos locales, que de boca para afuera condenan al régimen impuesto por el chavismo y se “solidarizan” con el pueblo venezolano, pese a que reproducen muchas de sus prácticas.

El padre Luna en su homilía recordó que nuestro país tiene sus propias crisis sociales, empezando por la pobreza, que llaman la atención de los políticos solo cuando hay que pescar votos.

“No se puede recordar a los pobres solo en época electoral”, increpó el sacerdote, que llamó a los ciudadanos a no dejarse convencer por discursos vacíos.

En el país del “Vamos a estar mejor” de Peña siguen habiendo hechos lamentables como el que se reportó en Presidente Franco, donde una madre dio a luz en el baño del hospital distrital.

Se acerca el Día de Reyes y la situación no es buena. Muchos niños tristemente repetirán la polca “6 de Enero”: “Qué malos son los reyes, no me trajeron ni un autito”, mientras Santi se pasea en helicóptero y avioncito.