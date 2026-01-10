*****

Si llega a desarrollar su idea hasta puede ganar el Nobel de Economía por W.O.

“Pinocho” les sugirió ayer a los paraguayos que les desmatriculen a sus hijos de instituciones educativas privadas y los envíen al sector público. Según él, por hijo se puede llegar a ahorrar G. 500.000 al mes.

Lo llamativo es que él no aplica su propia teoría. ¿No cree en su receta o sabe que no da resultados académicos ni económicos?

Pero ojalá que los camaradas de su movimiento que ocupan cargos de importancia apliquen la teoría de “Pinocho” y paren con el grosero despilfarro.

A Lucho Zacarías por ejemplo le puede ordenar -si se anima- que deje de gastar millones en la Villa Navideña para invertir en medicamentos en hospitales públicos y otros centros asistenciales. Bueno, en diciembre pasado ya no lo hizo.

Pero “Pinocho” anda inspirado. Ayer planteó importar carne vacuna del Viejo Mundo para bajar los altos precios que hay en Paraguay, aprovechando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Apenas de Brasil traemos y sugiere que se importen cortes de Europa.

¿No es mejor que actúen Conacom y Defensa del Consumidor? ¿O solo se utilizan estas herramientas contra los enemigos políticos?

“Pinocho” tiene que informarle a la ciudadanía qué fórmula tiene para combatir la corrupción, pagar la enorme deuda pública, “levantar” los caídos hospitales públicos, frenar la inseguridad, etc. Esos son algunos de los temas preocupantes.

Ni hablemos de la inquietud de los trabajadores, asegurados y familiares del IPS por la camionada de plata que se depositó en el “banco amigo”. Dios no quiera que se vuelva a repetir un “terremoto noventoso” que dejó un tendal de “heridos y muertos”.

Opaci sigue campantemente metiéndoles la mano en el bolsillo a los que pagan los registros de conducir y/o hacen transacciones inmobiliarias.

Es la ONG amiga del poder, que no fue “garroteada” por la comisión cartista y sus aliados.