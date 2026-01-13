******

Lo bueno es que despierta el ingenio de la gente para empapelar las redes sociales con geniales memes.

******

Hasta el momento “Pinocho” Peña no pidió disculpas por sus dichos o intentó hacer una aclaración. Seguramente cree que es un buen consejo desde su lujoso aposento. Al menos los de su movimiento están aplaudiendo como focas.

******

Fiel a su estilo, seguramente hará un podcast.

******

A Pepe Mujica se le aceptaban este tipo de recomendaciones pero a “Pinocho” Peña por favooor... ¡tuicha la diferencia! En el 2025 el gobierno de “Horror Colorado” aumentó incluso el rubro de combustible para su helicóptero para pasearse dentro del país, especialmente para ver su “obra maestra” en San Bernardino.

******

Las rutas del país están un desastre y “Pinocho”, totalmente a contramano, le felicita a la Centurión. Pero ahí no termina la cosa: Hasta dijo que es la mejor ministra ñandecó de la historia del Paraguay.

******

Sabemos que no le va a elogiar a Wiens pero le ninguneó al jabalinista, que es de su equipo. Este muchacho integraba “la selección nacional” del “Patrão” y prometió el metrobús con jingle y todo.

******

El senador Éver Villalba (PLRA) anunció que está analizando presentar una denuncia penal contra la ministra “mimada”. Ya sabemos cómo va a terminar: en la heladera más fría de la Justicia.

******

El gobierno de “vamos a estar mejor” lanzará este año con más fuerza un nuevo programa: “Asado cero”. Unos pocos se llevan los “mejores corte$”.

******

¿Quién va a venir a hacer aterrizar su millonario capital en Paraguay si un juez, hermano de un senador cartista, le pasa la mano a un usurero muy ligado al poder? Ni con cinco títulos de grado de inversión le vamos a convencer al mundo.

******

La gente en la zona Luque-San Ber ya se levantó contra el peaje, que maneja una empresa privada ligada al senador colorado Luis Pettengill.