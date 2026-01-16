*****

Lula hizo el trabajo pesado para que el acuerdo, luego de 25 años, se firme, pese a resistencias tanto en nuestra región como en Europa. Pero, no vendrá a Asunción. “Algo huele mal en Dinamarca”.

*****

Pinocho Peña, muy afecto a los papelones, debió hace tiempo, dar de baja a su canciller, conocido como Matute Ramírez Lezcano. En Foz, hace pocos días, lo trato de incompetente por no concretar una reunión con Lula para inaugurar el Puente de la Integración.

*****

La política exterior errática de Peña convirtió a Paraguay en un Estado lacayo de la administración Trump en EE.UU.

*****

El bochorno de la designación de organización terrorista internacional al Cartel de los Soles es solo un ejemplo de la diplomacia rastrera de Peña, que solamente prioriza su interé$ propio, de sus amigo$ y del Patrón, obviamente.

*****

Un amable lector preguntó si la política exterior lacayuna de Peña es la causante del enojo de Lula. Le respondimos que los hechos están a la vista.

*****

El diputado Benítez presentó un proyecto de ley que va a generar mucho debate en el Congreso. Muchos van a tratar de esconderse para no hablar en contra de la privilegiada jubilación vip que tendrán.

*****

Trato Apu’a ya salió a decir que la medida es populista y a intentar confundir con su discurso como siempre lo hace. Decir gua’u ante las cámaras que si está a favor de eliminar la jubilación vip pero no del todo ¡Lamentable!

*****

Ministra selfie ya no sabe como justificar el mal estado de las rutas y lo que dice Pet. La gente tampoco ya confía en la poli por la inseguridad de cada día. Riera prefiere ignorar los últimos casos así no se estresa en este tiempo.

*****

Un lector llamó a quejarse del senador tractor amarillo por la estruendosa bomba pu que hizo días atrás en un barrio capitalino donde registran chicos con autismo.