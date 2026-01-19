*****

Testigo también del vacío que hizo Lula en el evento. El mandatario brasileño fue el artífice, según admitió Pinocho, para que se destrabe y se firme el tratado, luego de 25 años.

*****

El plantón de Lula a Pinocho no es un dato menor. Confirma, otra vez, que la relación no está nada bien.

*****

El resquebrajado vínculo es notorio. Lula lo evita. Ni para la foto quiere posar con Pinocho.

*****

Lula también trata de no cruzarse con Milei. La coincidencia entre el libertario y Pinocho es que ambos idolatran a Trump.

*****

Milei y Pinocho convirtieron a sus gobiernos en lacayos de la política exterior de la Casa Blanca. Por ahí estaría la respuesta del porqué Lula está molesto con ambos mandatarios.

*****

En esa línea, el mandatario argentino y el inquilino del Palacio de López ahora fueron “invitados” a integrar el “Consejo de la Paz”, un nombre rimbombante para llamarle a otro grupo de “superamigos” de Trump.

*****

Aunque se menciona que el convite no se sería de puro aprecio, sino que vendría con millonario pecheo de miles de millones para “llevar la paz” a la Franja de Gaza.

*****

Habrá que ver de dónde saca la plata, ya que mientras Chanti hace todo lo posible para que Trump lo note y amplíe el perdón a su “Patrão”, en nuestro país la gente sigue muriendo en nuestra propia “Franja de Gaza”, que es la Ruta PY08.

*****

Sin ánimo de minimizar la grave crisis humanitaria en Gaza, la citada Ruta PY08 en el tramo que une municipios de los departamentos de San Pedro y Concepción parece literalmente bombardeada, con cráteres que parecen hechos con bombas de racimo y con cifras de fallecidos que asustan.

*****

Hablando de succión de calcetines, ayer tras la firma del acuerdo con la UE, varios referentes cartistas fueron hasta el quincho de la avenida España a hacerse foto con el “Patrão”, ratificando la sensación clara de quién es el que realmente manda en el país.

*****

Hay que recordar que este gobierno cartista, por medio de legisladores colorados “pro-vida” y “familia”, casi rompen y mandan al tacho, un acuerdo de cooperación con la UE destinado a la educación y ahora celebran el acuerdo. Notable.

*****

El “Patrão” también hizo un discurso celebrando la firma del acuerdo, diciendo que “refleja la visión estratégica de quienes trabajamos por una integración real y efectiva durante varios años”.

*****

Menos mal esta vez eligió mejor sus palabras, a diferencia del recordado: “Paraguay es fácil. Paraguay es como esa mujer bonita” y donde pedía que “usen y abusen de nuestro país”.

*****

El obispo de Benjamín Aceval dio ayer un “tuque” a la feligresía por la permisividad con los hechos de corrupción. Pidió despertarse y no caer más en mentiras partidarias.

*****

Cuentan los que saben que en Limpio la interna está al “rojo vivo” en carpas cartistas porque dos diputados entran en “Korapy ahéno”.

*****

En Luque, el lord mayor anda pire vai porque su “opción B” para sucederlo tampoco prende y analiza una reculada al estilo cartista.