*****

Matute negó a toda costa que Paraguay llegue a desembolsar semejante cantidad de dinero. Se pasó chupando las medias a Santítere por haber sido invitado a formar parte de la Junta de Paz e incluso lo destacó como “gran logro”.

*****

Algunos opositores ya advirtieron que si se concreta semejante aporte será considerado una causal de juicio político por mal desempeño de sus funciones, otros ya dicen que podría ser considerado de un síntoma de que padece insania mental.

*****

En Misiones ya se confirmó la repartija de los municipios entre Arechea y Maidana antes de que se den eventuales fugas.

*****

Esta situación forzó a que Santítere se mueva e intervenga. Más aún luego de las plantadas que le hizo a Maidana con el cargo de presidente del Senado.

*****

Como garrapatas se agarran Trato Apu’a y Chase a la jubilación vip que tienen los parlamentarios pese a tener ambos millones en su patrimonio.

*****

Trato Apu’a salió a decir que la jubilación vip se trata de un derecho adquirido ¡Gran caradura! Más bien debió decir que era un abuso adquirido, un abuso de poder.

*****

La ministra risueña sigue en modo vacaciones mientras siguen los grandes buracos de la muerte en las rutas del país. Nadie asume ninguna responsabilidad.

*****

KachiBachi quiere gua’u declarar emergencia vial por los accidentes de tránsito, pero el fin sería otro.