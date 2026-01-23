*****

El “seccionalero ilustrado” antes que retractarse se ratificó. Los liberales y otros piden su cabeza y que las autoridades del sector educativo, que hasta ahora se hacen los ñembotavy, se pronuncien.

*****

Santítere está ahora en otra. Hoy retorna al país después de ir a firmar su adhesión al Consejo de la Paz. Obviamente, prefiere viajar al exterior antes que atender el conflicto en Canindeyú o los problemas en materia de salud y obras públicas.

*****

No suena creíble la propuesta de los cartistas Chase y Trato Apu’a de que tengan una caja 100% constituida con fondos privados y la intención de atender la reforma de su propia caja antes que la reforma de la Caja Fiscal.

*****

Más caraduras no pueden ser. Durante años se pasaron chupando de la plata de los contribuyentes para salvar su caja. Más G. 34 mil millones para salvar la jubilación vip de varios impresentables.

*****

En el cartismo arde Troya tras la catastrófica derrota en Ciudad del Este. Ahora, están más divididos que nunca. Ayer pasó algo insólito en Mburu, que se usa como seccional de la ANR: se presentaron dos candidaturas a la intendencia en CDE.

*****

Por un lado el gobernador presentó a su candidato y por el otro, el Clan ZI al suyo. Los ZI se resisten a perder el poder y con una binacional a cuestas seguro van a derrochar para intentar recuperar CDE.

*****

Otro que estaría molesto con Santítere al parecer es Baruja, quien un día después de que elogiara la dupla Alliana-Latorre e incluso la calificara de excelente, se fue corriendo junto al patrão.

*****

Suman y siguen las veces que al titular del MUVH le quitaron la tarjeta roja. Al inicio del gobierno se hablaba de que iba a ser ministro del MOPC.

*****

¿Será que la Contraloría va a intervenir en el MUVH? porque según publicaciones una jefa de prensa de esa institución se jactó y hasta hizo propaganda por ser beneficiaria para acceder al programa Che Róga Porã; claro, obviamente sin revelar el “detalle” de que era funcionaria de dicha dependencia.