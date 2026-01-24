*****

Según el “seccionalero ilustrado” el Partido Colorado no es un residuo del pasado. Sin embargo, siempre se ve a algunos escombros con el espinazo muy flexible que no tienen miramientos de cambiar de “líder” para pescar algún cargo. Su progenitor, por ejemplo.

El perifonero listo como siempre para defender lo indefendible ¡Lamentable por donde se lo mire!

Llamativo el “permiso” de la Abed como lideresa de la bancada de HC. Según dicen, nadie luego le hacía mucho caso y tras la catastrófica derrota electoral, esperaba nomás que pase un tiempito para dejar el cargo.

Las excusas de Abed, sin desperdicio. El año pasado ya iba a pedir permiso para organizar la farra de 15 años de su hija y ahora ndajeko por “cuestiones académicas”. Al parecer las cosas no están nada bien en materia política en su departamento.

KachiBachi ya no sabe que inventar para hacer ruido. Ahora quiere un debate político-histórico mbaembu. Hay que ver quien está en condiciones entre los colorados para “elevar” la discusión con un Naka, por ejemplo.

Hay una fuerte competencia entre los “intelectuales” cero votos y Chaqueñito, aunque también hablan del abogado mau. ¡Que debate se viene!

Santítere ya estará tranquilo ahora después de ir a firmar la adhesión de Paraguay al Consejo de la Paz. Todo sea para ayudar al Patrão.

Él está en otra. Mientras urgen las necesidades en el país en salud, educación, seguridad e infraestructura, para él no existe otra prioridad más que sus negocios y el de sus amigotes.