El “seccionalero ilustrado” entendió qué tipo de perfil es el que más gusta al Patrão, el mismo que tienen KachiBachi, Gamarra y otros tantos próceres de Horror Colorado.

ReNecho ahora quiere dárselas de simpático haciendo videos, buscando conseguir votos para ser concejal de Asunción. Gran caradura, se presenta como si su legado no fuese la ciudad en ruinas que dejó.

Otro que no se resigna a perder poder y ganar escaños en la comuna esteña es el Clan ZI, que ni con toda la estructura de una turbina de Itaipú pudo convencer al electorado de que eran alguna suerte de opción.

Y el Clan sabe bien que pueden perder otros espacios electorales y así dejarán de comer el Chessecake y los viajes parlamentarios.

Desde el gobierno de Santítere a full hablan de ajustarse los cinturones, mientras con su mayoría en el Congreso se autoasignan privilegios y continúan beneficiando a las empresas amigas con licitaciones a medida.

Algunos precandidatos ya no saben qué hacer para tratar de captar votos, en medio de la crisis de representación.

En sus campañas intentan pegarse a figuras del deporte que dejaron en alto el nombre del país, como un Benjamín Hockin. Creen que la ciudadanía es tonta.

Ver para creer en cuanto la supuesta propuesta “verbal” del cartismo de que antes que reformar la Caja Fiscal deben modificar los privilegios de la jubilación vip.

Hasta que no formalicen la propuesta legislativa será un simple discurso, como los que lanza Santítere cada tanto prometiendo que vamos a estar mejor.

KachiBachi seguro esta semana lanzará una nueva pirotecnia para hacer ruido. Veremos qué propuesta fabulo-fantástica se le ocurre. No sería extraño que plantee agregar un día a la semana para que los legisladores “trabajen” más.