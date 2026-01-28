*****

Utilizaron todo el aparato estatal entregando viviendas sociales, títulos del Indert y verificaron el avance de las obras viales. Lo de siempre...

*****

Otros personajetes también estuvieron presentes, entre ellos Trato Apu’a, el gobernador Soto y el exflorero Baruja.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras el ministro Riera está muy preocupado por el EPP, acechan los polibandis para extorsionar a extranjeros. Qué buena imagen proyecta así el país.

*****

La principal semejanza entre la Municipalidad de Asunción del cartista Bello y el MEC a cargo Luis Ramírez: Ambos están más preocupados por la campaña que por los contribuyentes y alumnos, respectivamente.

*****

Maidana le recomendó a Peñita que haga cambios para oxigenar su gabinete. Parece que siguen en la mira de los políticos las ministras de Obras y de Salud.

*****

Una nueva maniobra se traen los cartistas y sus aliados para evitar tratar nuevamente hoy en la sesión un pedido de informes al IPS y su conexión con el banco amigo de Santítere.

*****

HC a full tratando de cualquier manera blindar al banco amigo. ¡Lamentable!

*****

Ahora KachiBachi salió gua’u muy preocupado por la jubilación vip de los parlamentarios a admitir que hace falta una reforma.

*****

Si en realidad le preocupaba la situación, ya el año pasado debieron hacer las modificaciones y no lo que hizo en su calidad de ordenador de gastos: duplicar el subsidio del Estado para salvar su jubilación.

*****

Se trata de la misma plata que sale del bolsillo de todos los contribuyentes.