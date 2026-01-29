Ñe'ẽmbeweb

Los cartistas están apurados en liquidar en el Congreso el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal para que no se les arme mas lío antes de las elecciones municipales de octubre próximo.

Por ABC Color
29 de enero de 2026 - 01:00
Mientras tanto, ya se declaran en estado de alerta máxima y anuncian movilizaciones con cortes intermitentes para la próxima semana los docentes, médicos, enfermeros entre otros sectores afectados.

Menos mal que la diputada “cero votos”, esposa del florero, ya está por el país. Seguro “aportará” al debate de la reforma de la Caja Fiscal.

La aplanadora del cartismo, a toda costa, quiere patear para delante el tratamiento del proyecto de ley que pretende eliminar la jubilación vip. No se animaron a debatir a la par de la Caja Fiscal.

Y como estaba previsto, los senadores y diputados dejaron sin quorum la sesión donde se iba a tratar un pedido de informes sobre depósitos del IPS al banco amigo de Santítere.

Vamos a ver si es que acude el titular del IPS la próxima semana, como propuso la diputada Vallejo. Tiene mucho que explicar sobre el banco amigo de Santítere.

Los cartistas ayer quisieron aprobar un pedido de informes al gobernador de Itapúa y los opositores en respuesta abandonaron la sala de sesiones. Se bloquearon los dos sectores con sus pedidos.

Santítere, para su segundo viaje del año (y aún estamos en enero), pidió autorización a la Comisión Permanente del Congreso para estar más días fuera del país. Se va a borrar justo cuando se incendia el país con las movilizaciones por el debate de la Caja Fiscal. Le tira la posta a Mangui como ya se hizo costumbre.

Como gran logro de su gobierno anunció la baja del combustible en G. 250 ¡Vamos a estar mejor! dirían los amigos de Santítere!