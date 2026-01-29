*****

Mientras tanto, ya se declaran en estado de alerta máxima y anuncian movilizaciones con cortes intermitentes para la próxima semana los docentes, médicos, enfermeros entre otros sectores afectados.

*****

Menos mal que la diputada “cero votos”, esposa del florero, ya está por el país. Seguro “aportará” al debate de la reforma de la Caja Fiscal.

*****

La aplanadora del cartismo, a toda costa, quiere patear para delante el tratamiento del proyecto de ley que pretende eliminar la jubilación vip. No se animaron a debatir a la par de la Caja Fiscal.

*****

Y como estaba previsto, los senadores y diputados dejaron sin quorum la sesión donde se iba a tratar un pedido de informes sobre depósitos del IPS al banco amigo de Santítere.

*****

Vamos a ver si es que acude el titular del IPS la próxima semana, como propuso la diputada Vallejo. Tiene mucho que explicar sobre el banco amigo de Santítere.

*****

Los cartistas ayer quisieron aprobar un pedido de informes al gobernador de Itapúa y los opositores en respuesta abandonaron la sala de sesiones. Se bloquearon los dos sectores con sus pedidos.

*****

Santítere, para su segundo viaje del año (y aún estamos en enero), pidió autorización a la Comisión Permanente del Congreso para estar más días fuera del país. Se va a borrar justo cuando se incendia el país con las movilizaciones por el debate de la Caja Fiscal. Le tira la posta a Mangui como ya se hizo costumbre.

*****

Como gran logro de su gobierno anunció la baja del combustible en G. 250 ¡Vamos a estar mejor! dirían los amigos de Santítere!