Le sorprendió el verano al gobierno cartista. Seguro que la ANDE y la Itaipú de “Lucho” Zacarías se van a pasar la pelota y culparán de todo esto al cambio climático o a Marito. El viejo discurso de los incapaces.

Pero podría tratarse de una estrategia de este gobierno. ¿Se acuerdan que “Pinocho” Peña les sugirió a los padres que inscriban a sus hijos en escuelas públicas para ahorrar? Suponemos que con el corte de energía eléctrica busca también el ahorro en el consumo de luz. ¡Desastre ko Santi!

Ya otra vez va a viajar “Pinocho” a EE.UU. Se está anotando en todos los encuentros del Norte con tal de conseguir el bendito perdón para su “Patrão”. A eso se reduce la política exterior. ¡Qué vergüenza!

De paso huye del calor infernal y de la falta de energía eléctrica en un país que tiene dos hidroeléctricas binacionales y una represa nacional. Pero los que administran no cuentan con “luz propia” y tienen la cabeza con mal olor.

Peña viaja en medio de una tensión dentro de su gabinete. Alliana admitió que dijo que si él era el presidente, le iba a cambiar a la mitad de los ministros.

La crítica apuntó directamente a “Pinocho”, no tanto a sus ministros porque Peña posee la lapicera en la mano (al menos eso creen algunos) y no es capaz de destituir a nadie. Por algo será.

Puede ser también un discurso de campaña. El objetivo sería: el cartismo no es el culpable de la deficiente administración del país, sino Peña. O sea, quieren instalar que siguen siendo alternativa para el 2028.

Tanto “Pinocho” como Alliana son los responsables. Hasta se autofelicitan en los encuentros partidarios. Pero cuando hay problemas nacionales el uno le culpa al otro.

Una soberana patada le dio un juez a la Fiscalía de Emily al rechazar por deficiente la imputación contra Wiens. Se evidenció que fue un “garrote” político del cartismo contra un precandidato presidencial. ¿Será que Emily se ratificará?