*****

La exministra del Patrón y exdupla de Alegre finalmente será la que represente a toda la oposición para la intendencia de Asunción en las municipales de octubre.

*****

Lo llamativo fue que el gobernador de Central, Estigarribia, fue el “maestro de ceremonias” de la rueda de prensa de Sole Núñez y Johanna Ortega. Casi queriendo decir que el “Nuevo Liberalismo”, su sector, era el dueño del micrófono.

*****

El concejal Wagner, el Kalé de la Junta, sigue bien escondidito. No estuvo en la presentación, pero eso no cambia que encabece la lista de concejales del PLRA para la capital. Cham.

*****

Al final va a haber solo dos listas de apoyo a Sole Núñez para la concejalía de Asunción, dicen. La de los liberales y el tercer espacio.

*****

El cartismo está moviendo todas sus fichas para evitar que nuevamente fracasen con el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal en el Senado tras el “estate quieto” de los docentes.

*****

Después de querer atropellar en pleno receso parlamentario, esta semana arrancan con su famosa mesa técnica. Ahora sí quieren escuchar a todos los sectores.

*****

No le salió a Trato Apu’a hacer sus reuniones de carácter reservado con los docentes. Veremos si lo logra esta semana con las fuerzas públicas.

*****

Pero qué poco transparentes van a ser si finalmente con un grupo acuerdan hacer la reunión de forma reservada y con otro no.

*****

Mientras, haku la yvy en el gobierno de Pet. Andan nerviosos porque la gente ya no come vidrio ante la falta de respuestas especialmente en el sector de la salud.

*****

El flamante presidente de la Corte, Martínez Simón, fue el elegido, el mismo que el año pasado participó de la reunión con Santítere.

*****

En su discurso salió a decir más de lo mismo, pero se olvidó de mencionar a las víctimas de la mafia de los pagarés que según se estima ya son cerca de 35.000. La trama delictiva fue y es aún precisamente ejecutada desde el Poder Judicial.

*****

La máxima instancia judicial pese a sus cifras todavía tiene mucho que hacer por las víctimas y sus familias que caen en la pobreza extrema al quedar sin fuente económica a raíz de los embargos abusivos.

*****

Vamos a ver cómo se defiende Brítez mañana ante la Comisión Permanente. Esperemos que responda todos los cuestionados puntos sobre licitaciones, provisión de medicamentos que pesan en su administración de la previsional.

*****

Se dice que en Ciudad del Este la ANR ya “tiró la toalla” para las municipales, por eso se inscribieron siete precandidatos. Además todos son unos “ilustres desconocidos”, que no apeligran tumbar al “oficialismo” de esa ciudad.

*****

Ikambiánte la política se dice y eso se aplica a la perfección en Areguá con un precandidato a intendente liberal. Durante toda su gestión como concejal fue leal al cartismo por un carguito para su neponovia y un terreno municipal, pero ahora se presenta como “la esperanza de cambio”. Notable...

*****

Cuentan los que saben que se le está quemando la casa al diputado luqueño, quien aspira a la intendencia, porque su candidatura no prende, incluso ya está molestando al Comando Central.