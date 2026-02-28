******

Ahora recién anuncia un “nuevo modelo de gestión” para el Hospital Nacional de Itauguá. Hace un par de años la pareja presidencial hacía allí su videíto con caras de preocupación.

Hasta prometían cambios radicales para que los pacientes y personal de blanco pudieran “estar mejor”. No solo no pasó nada sino que empeoró la cosa.

Por un extraño sortilegio ahora se preocupa por la salud pública y el sufrimiento de pacientes y familiares, que por décadas depositan su voto en la ANR creyendo en las promesas de diferentes candidatos.

Por ahí tenía que comenzar el gobierno de “Pinocho” Peña y de Alliana. Pero priorizaron la persecución política, los privilegios a los amigos, “nepobabies”, las licitaciones millonarias, etc. Para facilitar todo esto convirtieron en “florero” a la Contraloría y a Contrataciones Públicas y permitieron las “puertas giratorias” y evitaron el castigo al conflicto de intereses.

Mientras tanto la gente se cansa... ¿hasta cuándo?

José-i González Maldonado sigue tan campante en IPS. El titular de la previsional, Jorge Brítez, no tiene peso para rajarlo de la entidad. Necesita consultar de vuelta con “Pinocho”.

“Pinocho” está de manos atadas porque José-i tiene el respaldo del ala joven de “Horror Colorado” entre quienes se destacan el “significativamente corrupto”, según el Gobierno de EE.UU., Jorge Bogarín Alfonso; Marco Aurelio González, el exprocurador, entre otros.

Hoy es la megafiesta de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR, HC). Según ella, “es normal” la farra porque gastaron unos G. 600 millones, aunque podrían ser más.

Pero aquí no termina la cosa: Una “valiente” jueza interina de Concepción, Angélica María González Samaniego, con respaldo de una jueza de la Niñez y de la Adolescencia intentan censurar para que no se publiquen imágenes en redes sociales de la fastuosa farra. Utilizan gua’u la vulnerabilidad de la menor para que la ciudadanía no vea los lujos nivel realeza del evento.