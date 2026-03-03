*****

Y aparece también de vuelta el director jurídico de la previsional, José’i González Maldonado, y Jorgelina Gómez de la Fuente, ambos protegidos del gobierno cartista. Siguen en sus cargos campantemente.

*****

Mientras tanto, asegurados y familiares suplican por atención médica eficaz, realización de estudios y medicamentos. Para estas cosas tan esenciales, no hay plata, pero para los amigos, todo.

*****

Y hablando de amigos, varios precandidatos a la Intendencia ya violan la ley por anticipado, con gigantografías, pintatas en la vía pública. Recién hoy comienza el periodo de propaganda electoral.

*****

La Fiscalía, obviamente, no molestará a ninguno, la mayoría son postulantes colorados.

*****

Ojalá se discutiera con pasión el cumplimiento de la ley como se analiza un penal en el fútbol.

*****

Hoy terminan las largas vacaciones de dos meses y dos semanas de los legisladores. Pese a este periodo de receso, con seguridad habrá “raboneadas” impunes de algunos parlamentarios.

*****

Este año se evidenciará una masiva ausencia de diputados porque -como en cada periodo electoral- se van a sus respectivos departamentos a “reforzar” la campaña de sus intendentes y concejales. El feudalismo es más fuerte que la República.

*****

Hay un éxodo del equipo de “Horror Colorado” hacia otras bases de la ANR. Cuentan los que saben que se siente la orfandad en las carpas oficialistas.

*****

En represalia, se viene la persecución cartista hacia los correligionarios que huyen del equipo oficialista. Hasta en el programa “Hambre Cero” hay consecuencias con el despido de cocineras.

*****

¿Las empresas proveedoras no son privadas acaso? ¿Por qué los “líderes colorados” tienen injerencia en la designación de cocineras? Algo huele mal en “la cocina” de este multimillonario programa que conecta a los “cuates del poder” con el poder.