Brítez validó pagos millonarios en 2024 y 2025 vía “acuerdos extrajudiciales” con proveedores fuera del contrato vigente.

Ni hablemos del director jurídico, José’i González Maldonado, quien no debería seguir un día más en la previsional porque representa un peligro para los asegurados y familiares.

José’i, con total impunidad, aplicó de forma discrecional un documento para habilitar el rubro “Gastos Judiciales”. Nadie le dice nada porque forma parte del selecto grupo del ala joven del cartismo, liderado por el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín, según el gobierno de EE.UU.

Los que mandan hacen lo que quieren en el gobierno de “Pinocho” Peña. Ahí está el caso de combustible catarí. Petropar otorgó la ¡décima prórroga! a esta incumplidora firma cuyo representante es Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En plena guerra en Medio Oriente, el titular de Petropar, Eddie Jara, sigue creyendo en la promesa de que traerán combustible a precio “milagroso”. Si en tiempo de paz no pudieron, ahora menos.

¿Quién es el asesor de la firma catarí? El abogado Julio Jiménez, vicepresidente del Club Olimpia, club de Domínguez. Querían ubicarle como vice en la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero la iniciativa no prosperó y se mantiene Javier Díaz de Vivar.

La hermana de Jiménez, Monserrat Jiménez Granda, es directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Todos del mismo equipo.

Latorre’i, el “padrino de los nepobabies”, logró ayer su rekutu como titular de Diputados. Los votos obviamente provienen de sus colegas beneficiados por estas repudiables decisiones.

¿Será que en este periodo legislativo le retirarán los fueros al múltiple imputado Esteban Samaniego?