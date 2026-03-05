Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

La justicia le cayó con todo al senador Erico Galeano (ANR), pero luego de que el cartismo le soltara la mano.

Por ABC Color
05 de marzo de 2026 - 01:00
*****

Acto seguido, deberían expulsarle del Congreso. ¿Cómo votarán los cartistas y aliados? Están entre la espada y la pared porque la “orden superior” es no tener aliados con ese prontuario por el compromiso que asumieron con EE.UU. para salvarle al “Patrão”. Pero por otro lado está la ingratitud.

*****

La otra pregunta es: ¿seguirá teniendo el nombre de Erico Galeano el estadio del Club Capiatá? Hasta el nombre del dictador Stroessner sacaron de un campo peloteril.

*****

Pese a los cuestionamientos, el Senado aprobó el acuerdo militar SOFA con EE.UU. El martes se sancionará en Diputados.

*****

Cuando se le preguntó a “KachiBachi” Núñez sobre la inmunidad que se le otorgará a militares y civiles norteamericanos, pronunció una frase célebre: “Nuestro sistema penal a veces es mejor aplicado por otros países que por Paraguay”.

*****

En el fondo tiene razón. Imagínense el caso de su hermano “Ñoño” Núñez, condenado por una “tragada” millonaria en la Gobernación de Pdte. Hayes en algún lugar de EE.UU. No iba a tener prisión domiciliaria como ahora; iba a estar en Guantánamo.

*****

Ni hablemos de Eddie Jara o Jose’i González.

*****

A propósito el cuestionado director jurídico de IPS presentó renuncia al cargo. Pero con seguridad se le ubicará en otro lugar bien “jugoso”.

*****

Este chico forma parte del equipo de Jorge Bogarín Alfonso, el designado como “significativamente corrupto” por parte del Gobierno de EE.UU. Más claro podemos ser...

*****

El gobierno de “Pinocho” Peña abandonó totalmente a la ciudadanía que más necesita en el país: a los enfermos oncológicos. Hay un quiebre en el stock de medicamentos.

*****

Hay una mezcla de burocracia y desinterés. Conste que hizo videítos lacrimógenos con la primera dama para demostrar gua’u su empatía con los enfermos. ¿Quién engaña a los abuelitos?