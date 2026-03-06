******

Con el convenio aprobado por el Senado bajo el brazo, “Pinocho” viaja a Miami para un nuevo encuentro con el gobierno de EE.UU. Todo suma para intentar levantar la sanción de su “Patrão”.

Con seguridad, este acuerdo se sancionará el martes en Diputados.

Ojo que el miércoles de la próxima semana se viene una nueva movilización de docentes a nivel país, según anunciaron. Parece que los cartistas les quieren hacer caer en una trampa porque dejaron sine die (sin fecha) el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal.

El ahora condenado senador Erico Galeano (ANR) formalmente ya no pertenece a la bancada de Honor Colorado. Lo sacaron porque contradecía el compromiso de “Pinocho” Peña con EE.UU. o se retiró porque le soltaron la mano.

La próxima semana veremos si realmente el cartismo ya no le quiere en sus filas. ¿Quién presentará el pedido de pérdida de investidura? En breve.

Si el lunes un cartista no plantea la expulsión de Erico, quiere decir que se mantiene el respaldo oculto y continúa la alianza “Mercury”.

El titular del IPS, Jorge Brítez, le va a esconder a José-i González Maldonado, quien presentó renuncia como director jurídico de la previsional pero sigue tan campante en la institución.

José-i es un protegido del equipo de “Horror Colorado”. Había acusado gua’u a asesores externos del IPS de “desangrar” a la entidad. Puro cuento.

La Fiscalía de Emily ya debería actuar contra este muchacho pero hasta ahora le está perdonando.

Petropar de Eddie Jara-Johana Vega sigue concediendo prórrogas a la firma catarí, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ocurre que si no llega el combustible de la zona de Medio Oriente, tendrán que pagar una multa de US$ 3 millones por incumplimiento.