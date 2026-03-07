******

La próxima semana sabremos quién es el valiente senador cartista que presenta el pedido de expulsión o quién recibió la “orden superior”.

******

Cuentan los que saben que la decisión no está en manos de “Pinocho” Peña sino de un “jefe jerárquico” de su movimiento. ¿Más claro puedo ser, no puedo, verdad?, diría alguien.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por de pronto, la ex del innombrable exsenador ya está practicando: “Yo juro”, cuando le rajen a Erico, si llega a ocurrir tal cosa.

******

Cada día empeora la situación de los hospitales públicos y en IPS. El gobierno cartista de “Pinocho” Peña abandonó totalmente a uno de los sectores de la población más necesitados del país: los enfermos.

******

Un padre de familia realizó una confesión terrible: Varias veces les priva a sus hijos de una merienda para comprar sus medicamentos. Una pena.

******

“Pinocho” hizo más viajes al exterior que visitas a los hospitales públicos en Paraguay. Está más que demostrado que no le interesa.

******

El cartismo le sostuvo hasta donde pudo al director jurídico del IPS, el impresentable de José-i González Maldonado. Este chico la está sacando barata porque permanece en la entidad. Debería estar procesado pero la Fiscalía de Emily parece que no ve nada.

******

Se están sacando los ojos los políticos cartistas por el programa e$trella “Hambre Cero”. “Trato Apu’a” le “jugó al cuerpo” a una gobernadora correligionaria por una fiesta de 15 años de su hija nivel realeza total. Hizo une con flechas. Acto seguido: le sacaron de un plumazo la administración del dinero del ambicioso plan.

******

Se armó un guarará en el Nuevo Liberalismo porque el senador Buzarquis pidió que le repongan al exdiputado Édgar Acosta en la lista de candidatos a miembros del Directorio. Ojo que Acosta acusa al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, de su exclusión. Y todos son del mismo movimiento.