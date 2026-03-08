******

Estas son las cosas que le están llevando a la cuneta a IPS. Pero desde el poder te quieren convencer de que los asegurados y sus beneficios generan el problema.

“Pinocho” Peña evidentemente está ya en otra. Conste que estamos en el “segundo tiempo” de su gobierno, como lo manifestó. Y así como están las cosas el país pierde por goleada y ya no quedan minutos para recuperarnos en el marcador.

Cuando baja el precio del combustible, este gobierno cartista lanza tres por tres para festejar “su logro”. Entonces, ahora que sube, es un gol en contra.

Mientras tanto Petropar repite su gastado discurso ahora que le aprobó por décima vez la adenda a la firma catarí.

El objetivo parece que ya no es traer combustible sino evitar el pago de US$ 3 millones de multa (ejecución de la garantía de fiel cumplimiento). Esta firma catarí está ligada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El asesor de esa empresa es Julio Jiménez, vicepresidente del Club Olimpia, cuya hermana Monserrat es asesora jurídica de la Conmebol. Todos bien conectados.

¿Qué hará la AFP con el estadio de fútbol que lleva el nombre de Erico Galeano? Según la justicia paraguaya el condenado senador colorado ¿cartista? usó en el club el dinero del narcotráfico. ¡Cham!

La otra pregunta: ¿Qué harán los cartistas con su correligionario? Si no le rajan del Congreso, es porque sigue formando parte del movimiento.