Luego de consultar con “DesCartes” y otros afamados filósofos, el senador Erico Galeano (ANR, ¿cartista?) decidió pedir permiso para no ser rajado. Parece que la receta que le pasaron se originó en la bancada de “Horror Colorado”.

Por ABC Color
10 de marzo de 2026 - 01:00
ÑEE/10/03/2026

******

Evidentemente Erico sigue teniendo la protección del “Patrão” y de “Horror Colorado”, y sus “apóstoles” en el Congreso tienen que obedecer.

******

Si el condenado senador era un colorado de Añetete, el día que se dictó su sentencia ya lo iban a sacar “a patadas” como lo hicieron con Kattya.

******

Ayer “Trato Apu’a” Ovelar hizo su famoso y aburrido cantinfleo con filosofía barata y zapatos de goma para intentar justificar la permanencia de Erico en el Senado. Hizo el esfuerzo pero sin éxito.

******

Guadalupe Aveiro, expareja de un innombrable exsenador, asumirá en reemplazo de Erico.

******

Una cadena de metidas de pata hubo ayer en el Senado. “Trato Apu’a” anuncia que se tratará mañana miércoles la reforma de la Caja Fiscal pero “KachiBachi” salió a desmentirle.

******

Había sido que “Pinocho” Peña tercerizó los problemas del país. Le tiró “el fardo” de la reforma de la Caja a Alliana para que comience a ganar protagonismo político de cara a las presidenciales.

******

Por ahora, está aplazadísimo porque le dio la espalda a los gremios afectados cuando se trató en Diputados. Cero empatía. Pero cuando se le vino la manifestación encima, reculó.

******

Ahora gua’u se presenta como un “demócrata” y dialoga con las partes afectadas.

******

“Pinocho” Peña sigue protegiendo al titular del IPS, el impresentable Jorge Brítez, y al cuestionado exdirector jurídico de la previsional, José-i González Maldonado.

******

En IPS se hacen gua’u los cambios pero en realidad es una rotación. “El mal” se traslada a otro sitio. Con razón que cada vez estamos peor.

******

Hoy el cartismo sancionará en Diputados el criticado acuerdo militar SOFA. ¿Será que con el “Escudo de las Américas” se esclarecerán los casos de narcotráfico?