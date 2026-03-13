*****

Coinciden en que fueron engañados por los “profesores doctores” del gobierno de “Pinocho” Peña para que se apruebe en Diputados la versión del Ejecutivo sobre la reforma de la Caja Fiscal.

Raúl Latorre dijo que los técnicos de Economía pintaron un futuro “apocalíptico” si no aprobaban la versión del Ejecutivo.

Sin embargo, en el Senado dijeron otra cosa, según comentaron los cartistas Latorre y Hugo Meza. En consecuencia, los diputados que aprobaron la versión del Ejecutivo quedaron tremendamente mal parados y con serias posibilidades de ser castigados electoralmente en las municipales de junio y octubre.

¿Qué pasará si “Pinocho” Peña no le destituye o le pide que renuncie a su cuate Fernández Valdovinos? Es probable que le arrastre también el enojo de los compañeros de su movimiento.

Así como están las cosas, hay un reverendo sarambí en el equipo de “Horror Colorado”. El “Patrao” anda de reposo y no tan activo y la tropa se está desbandando.

Cuentan los que saben que a Raulito le pusieron una cáscara de banana para que no sea candidato a vice de Hércules. Esa podría ser la explicación política de la “patinada” en Diputados con la aprobación de la Caja Fiscal.

Ayer “Pinocho” le desmintió en seco a “Trato Apu’a”, quien abogó por la suba de impuestos. Evidentemente hay teléfono supercortado en el cartismo.

Alliana también anunció sesión extra de Diputados y Raulito se plantó y no la convocó.

¡Qué generoso es con la plata ajena el ministro Baruja! Claro, poco o nada le importa porque está de viaje con su medio limón y gran elenco por España.