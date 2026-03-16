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Pinocho asegura que serán pagados los compromisos financieros, pero no dice cómo ni cuándo.
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Ahora se suma que el “Chicago boy” que está a cargo del Ministerio de Economía renunciaría a ese cargo, en un contexto de muchas fricciones por la ley de reforma de la Caja Fiscal y la constante riña o puja con miembros del Gabinete.
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La exjefa de Gabinete de Pinocho, una que no sabe bailar la bamba, asumiría el cargo del “Chicago boy”, se menciona en las carpas políticas. Veremos cómo sigue la situación.
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El horno no está para bollos para el enamorado Eddie, excapo de Petropar. La Contraloría ya le denunció ante la Fiscalía. Veremos qué decisión toma la DNIT. Dicen que hay mucha$ desprolijidade$.
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Su media naranja, la cartista Johana de Mariano Roque Alonso, también está en la picota. Veremos qué dice la Contraloría.
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El contralor general va a tener que hacer uso de su imaginación para volver a justificar a los funcionarios bajo su mando que hacen política partidaria abiertamente a favor del cartismo.
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Por un caso similar expulsaron a Kattya González, pero cuando se trata de los oficialistas, resulta que no hay reglamento que avale alguna sanción.
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Así, el cartismo sigue dando cátedra de gobierno para corruptos. Expulsan a quienes les molesta pero blanquean a Chaqueñito y a otros por su uso indebido de influencia, para tener una vivienda de un programa social o para otros beneficios.
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A Noelia Cabrera le perdonaron tener dos sobrinos planilleros; a Erico Galeano le toleran que haya sido apoyo del narcotráfico internacional y la lista sigue.
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Este jueves vence el plazo de la prórroga que la Justicia Electoral dio a los precandidatos a intendentes y concejales para que traten de blanquear sus declaraciones juradas de gastos de campaña.
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Tenían que entregarlo hace 2 semanas, pero como sus correlí mandan en la Justicia Electoral, ¡exigencia cero!
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Un estudio actuarial reveló que la Caja “vip” de los parlamentarios es insostenible, que no hay reforma que aguante y que la única solución que se plantea es que migren a un sistema de capitalización individual.
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En el Senado ya se preparan para dictaminar hoy sobre la Caja Parlamentaria y así terminar de dar el golpe final en la sesión del miércoles.
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Otra situación que quedó en evidencia es que la Caja viene siendo auxiliada por el Estado durante 17 años con el dinero de todos los contribuyentes.
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Es increíble cómo el cartismo defiende a capa y espada a senadores que tienen supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Cuál será la explicación para que le hayan dado permiso hasta que salga su condena firme?
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¿Será que muchos cartistas tienen favores que pagar con el senador acusado o este sabe muchas cosas?
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Otro que está siguiendo los mismos pasos que el extitular de Petropar es el ministro Baruja, quien se pasa viajando con su pareja y con amigas de la susodicha.
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Para colmo aprovechando viajes relacionados con programas sociales, con dinero estatal.