*****

Previamente se anotaron en la lista de oradores para hacer el lloro correspondiente: Hugo Meza, Rocío “Cheesecakes”, etc. De paso, le tiraron “dardos” a los senadores porque frenaron el intento de avasallamiento de “Pinocho” Peña y su equipo económico.

*****

Pese a la sanción, varios docentes quedaron insatisfechos por el aporte estatal y otros ítem. ¿Se mantiene el castigo electoral para las municipales o ya se le puso curita a la herida?

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cartistas en el Congreso extendieron de vuelta el manto de impunidad para el titular del IPS, Jorge Brítez; al senador “Chaqueñito” Vera y al ministro “generoso” de la Vivienda, Juanca Baruja.

*****

Ninguno de los tres recibirá un castigo como se merece. Méritos sobran, pero faltan votos.

*****

El caso del titular de IPS es criminal. Para “Pinocho” obviamente es un “gran funcionario”, porque facilitó la “peregrinación” de dinero al “banco amigo”.

*****

Lo de “Chaqueñito” es vomitable. De manera meteórica accedió a un departamento financiado con fondos públicos y encima de carácter social. ¿Quién dio el visto bueno? El ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, quien ya tendría que dejar el cargo. Pero tal cosa no ocurrirá.

*****

Pero es vivo el ministro y senador con permiso porque rápidamente se fue a sacarse una foto con el “Patrão” acompañado de “KachiBachi”.

*****

Obviamente su objetivo es tirar un mensaje de que tiene respaldo del Nº 1. Y con esa chapa irá hoy al Congreso para reunirse con senadores y diputados, con el objetivo de justificar la adjudicación de un departamento para “Chaqueñito”. De más está decir que le van a perdonar.

*****

Si el gobierno de “Pinocho” Peña quiere iniciar una “economía de guerra” puede arrancar con la revocación de la adjudicación a “Chaqueñito” y otros para hacer un verdadero concurso con personas o parejas que realmente necesitan y no tienen respaldo político. Pero hoy el peso político de “Pinocho” es una pluma y peor aún está “tercerizando” sus funciones.