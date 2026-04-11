******

Habló –aparentemente– a través de Riera; ayer el canciller le convocó al embajador Gustavo Leite y Alliana fue a visitarle al “Patrão” para intentar explicar el despiole de este gobierno de “vamos a estar mejor”.

******

¿Será que se vienen más rajes de ministros? Muy difícil porque “Pinocho” les debe favores a vaaaarios. La Barán y Jorge Brítez de IPS “están jugando gratis”, como se dice en el fútbol.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuentan los que saben que Barán cajonea la reglamentación de un decreto vinculado a los cigarrillos. Esta puede ser una explicación de su permanencia.

******

Al titular del IPS le tiene un agradecimiento porque ni se opuso al “éxodo” del dinero de los trabajadores y jubilados hacia el banco amigo.

******

Si le sacan a Brítez, este “cantará” más fuerte que cualquier mariachi en serenata. Si llega a ocurrir eso, agárrense de las manos, como dice el “Puma”.

******

El embajador Gustavo Leite fue convocado ayer por el canciller Ramírez Lezcano, pero según el informe oficial de RR.EE. ñandecó se disculpó. Escuchar para creer.

******

Difícilmente Leite sea “domesticado” por el gobierno de “Pinocho” porque su padrino es el que sabemos. En todo caso, guardará por el momento un prudencial silencio a sugerencia del dueño del “quincho del poder” para no tirar más combustible a la actual situación.

******

Mientras los cartistas se pelean, el ciudadano sigue sufriendo la mala gestión de “Pinocho” y sus colaboradores: No hay medicamentos en los hospitales, comenzó la “vacunada” con los precios de los combustibles antes que la influenza.

******

Cuando Petropar bajaba sus tarifas en G. 100, el gobierno anunciaba con todo y salían a festejar como si fuese un logro. Ahora que sube debería ser un tremendo fracaso, si seguimos la misma lógica.

******

Los dueños de los micros del área metropolitana siguen haciendo lo que quieren del debilitado gobierno cartista pero especialmente del ciudadano de a pie. A full las reguladas y no hay castigos.

******

A la “mimada” ministra poco o nada le importa porque su jefe viaja en helicóptero y ella tiene pase libre para transitar por donde quiere.

******

El impresentable de “Nenecho” reveló un posible “culebrón” vinculado al cartismo y a la Muni de Asunción. Reforzó Lizarella. Rápidamente salió Latorre-i a contragolpear.

******

Estos “amores y des-amores” son muy frecuentes en la ANR. Y cuando se acercan las elecciones se intensifican aún más. Parece que tendremos más casos.

******

Ayer Dani Centurión hizo otra revelación. Comentó que “Bachi” está enamorado de Marito. ¿Será? Alguien tiene mal gusto ahí en esta “relación”.

******

Camilo Pérez, candidato a dedo cartista para intendente de Asunción, está tratando de convencerle a la gente de que gua’u él tiene la solución para la ciudad. ¿Cómo hará? Este señor es el continuismo de “Nenecho”, de Luis Bello, etc. Es como decir: Después de un Stroessner otro Stroessner.

******

Por ahora “Petrocelli” Rivas se está salvando de la expulsión del Senado. Hasta ahora no se sabe si es o no abogado. De buenas a primeras parece que no es porque no se expresa como tal. Es más, ni siquiera sabe dónde queda su universidad. Eso ya es mucho.

******

Menos mal que no siguió la carrera de Medicina.