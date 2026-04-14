*****

Cuentan los que saben que el primer anillo del “Patrão” le embretó al Vice y le puso –como dijo una “erudita” diputada retro– entre “la espalda y la pared”.

*****

Alliana, sin consultar con la familia, aceptó “la orden superior”. De lo contrario, se pronosticaban “cambios profundos” en el horizonte.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de ahora, el pilarense comienza a sentir el peso de “la mochila” cargada de “escombros”.

*****

“Pinocho” Peña fue el que más festejó la decisión porque significa que llegará al 15 de agosto de 2028. De lo contrario, la arena política iba a estar más caliente que nunca.

*****

En las carpas cartistas sigue en “tiroteo”. Ayer “Trato Apu’a” dijo que si era Presidente de la República le iba a destituir a Leite.

*****

Ojo que “Pinocho” intentó poner paños fríos a la dura acusación encriptada que le hizo el ahora diplomático. Habló de “coima” nada más y nada menos. Esto es grave.

*****

Corresponde que revele –si tiene información– quién da y quién recibe “la guitarra”. Sobre todo si está relacionado a los sobres que juntos de la mano se los ve por el jardín de “Mburu”, como reveló una exfuncionaria de la residencia presidencial.

*****

Nicanor’i marcó ahora distancia de su padre, el ex-Tendota. Claro, no quiere ser rajado del Gobierno. Según dicen, está haciendo carrera. Va a llegar lejos este muchacho, si sigue así.

*****

Si la ciudadanía creyó en el discurso de que estamos en una “economía de guerra”, pueden ir adelantando el festejo por el Día de los Inocentes.

*****

Hoy, la Cámara de Diputados tenía que tratar el proyecto de ley. ¿Qué pasó? Hule. “La guerra” seguirá estando en el bolsillo de los ciudadanos “comunachos”, como dijo Charlie Portillo.

*****

Los parlamentarios no tienen ningún interés en autorrecortarse beneficios. Menos aún en tiempo electoral, época de muchos gastos para la campaña desde calcomanías, batucadas hasta asados y trago.

*****

El “padrino de los nepobabies”, Latorre’i está desesperado porque ya se da cuenta de que su candidato Camilo Pérez tiene una orfandad popular terrible. Si no fuera por funcionarios públicos, nadie iría a sus mitines. Así dicen.

*****

Encima, Camilo se presenta gua’u como “el cambio” al lado de Luis Bello, quien avaló el “tsunami” que hizo Nenecho Rodríguez en la Muni de Asunción.

*****

Encima, Latorre’i debe estar preocupado porque perdió el húngaro Viktor Orbán, “el padrino europeo de la extrema derecha”. Los cartistas y especialmente el titular de Diputados le adoptaron a este personaje como su “norte político”.

*****

Como son “expertos” en la política pendular, no sería nada raro que los cartistas y perifoneros califiquen de cipayos a quienes elogian el proceso electoral en Hungría, que dio como ganador a Péter Magyar.

*****

Terrible lo que dijo el embajador de Brasil en Paraguay sobre las facultades de Medicina, al juzgar las declaraciones de la senadora Ovelar: “Es una farsa, vende humo”.

*****

Aquí nadie se despeina por eso. Realmente es gravísima la situación. No estamos hablando de institutos de corte y confección.