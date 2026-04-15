******

Pareeece que Alliana no está muy convencido en llevarle a un político a su lado, pero “el quincho” decidirá finalmente quién debe ser.

******

El cuento de que uno tiene la libertad para designar a su acompañante es poco creíble. Hasta cierto punto se acepta pero el visto bueno da el “Patrão”.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pinocho” Peña también fue visitado por el gobernador más joven. Con seguridad habrá presentado vaarios pedidos (ergo: “Pecheo”).

******

Pero ayer Cesarito Sosa (Guairá) dijo algo llamativo. Que entre los 15 gobernadores hay técnicos, gente capaz y “que sabe viajar”. ¿A quién se habrá referido? Alliana por ejemplo dijo que no le gusta viajar tanto al exterior.

******

El embajador Gustavo Leite y el senador “Petrucelli” Rivas son los actuales blancos favoritos del Congreso.

******

Varias voces, incluida de cartistas, se sumaron contra las declaraciones de Leite. Hasta le piden que renuncie o destitución.

******

A “Pinocho” Peña le tiembla la mano para firmar el decreto porque Leite es ahijado del “Patrão”. Si le destituye sin consultar, no durará mucho en la silla de los López o se verá obligado de recular para llegar con un bote salvavidas hasta el 15 de agosto de 2028.

******

El caso de “Petrucelli” Rivas ya no tiene nombre. Los dedos acusadores apuntan ahora a la bancada cartista, que por extraño sortilegio le sigue protegiendo. ¿Qué secreto guarda el “leguleyo” cartista para que siga ocupando una banca?

******

A “Horror Colorado” le encanta esta clase de personajes con tal que alce la mano para votar por un proyecto que lleva el sello de “orden superior”.

******

Había sido que el fiscal que “canta cincuenta” en enero pasado intentó otorgarle un perdón a varios de los firmantes del título universitario de Rivas. Entre ellos Petta, Euclides y Óscar Rodríguez Kennedy.

******

Felizmente la Fiscalía Adjunta de Augusto Salas basta dijo y el cetro rompió. La pesquisa sigue y estos supuestos cómplices de “Petrucelli” siguen atados al proceso, conste que se presentan como los grandes “señores y maestros” de la sociedad.

******

Al gobierno de “vamos a estar mejor” le gusta había sido las ONG. No todos son malos. Depende de qué vínculos políticos tengan.

******

Una ONG llegó de una influyente abogada en la Itaipú ya en el gobierno anterior y sobrevive en esta administración de “Lucho” Zacarías, pese a la “ley garrote”. ¿Cómo hizo? Sencillo: Apoya la candidatura de Magno Álvarez, precandidato a la intendencia de Ciudad del Este de la mano del clan Zacarías Irún.

******

Otras en diciembre hacen pesebre y en el resto del año asfaltan caminos. Esas ONG sí que sobreviven en el lado oscuro de la Luna.

******

Obviamente ni Contrataciones de Agustín Encina y la Contraloría de Camilín Benítez no pueden investigar porque estas instituciones fueron convertidas en verdaderos “floreros” con este gobierno.

******

Están mirando por TV cómo los billetes del ciudadano paraguayo se despilfarran en cosas que ni sabemos para qué sirven... No sería nada raro que se conviertan en calcomanías, batucadas, hurras. etc.

******

Y después no hay medicamentos en los hospitales.