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¡Socorro! Si esto no es impunidad, la impunidad dónde está, dice un viejo y vigente refrán.

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Y lo peor: esto se anunció nada más y nada menos que en Mburuvicha Róga, luego de un almuerzo de senadores cartistas con “Pinocho”, Alliana y José Alberto del Aña Cua.

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Ayer, el cartismo directamente se burló de la ciudadanía honesta del país al brindarle respaldo político a uno de sus senadores más cuestionados por supuesto título de abogado mau.

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Y después hablan gua’u a boca llena que hacen cosas “históricas”, que desarrollan el país, despertar de un gigante, puro cuento.

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Rivas, en su pedido de permiso evidencia aún más que no entró a una Facultad de Derecho ni cuando llovía. Afirma en su nota que demostrará su inocencia. ¡Dios mío! Lo que debe demostrar es su conocimiento y su capacidad de comprensión de algo.

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Lo único que falta es que diga que es un perseguido político siendo él colorado cartista.

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Algún secreto bien guardado y que le complica al cartismo tiene Rivas, así como Erico Galeano. De lo contrario, no se entiende por qué le protegen ante las horribles evidencias.

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Difícilmente aprecien en ambos su intelecto.

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“Pinocho” vio el micrófono de ABC y comenzó a temblar ayer. De los nervios –seguramente– defendió a Rivas y acusó que ñandeko no se tuvo indignación con el caso de los helicópteros de Rafa Filizzola.

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Por lo visto, Peña no leía en esa época los diarios. Tal vez porque tenía la afiliación liberal. Pero la política es cambiante y por un zoquete se puso el pañuelo colorado al cuello.

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Una vez más surgieron evidencias de cómo la Fiscalía se deja utilizar para operar contra los enemigos políticos del poder. Ahí está el caso de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez.

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Según contundentes evidencias, el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, ordenaba a la fiscala Liliana Alcaraz cómo operar contra un banco. Liliana, quien no puede bailar La Bamba, recibía el apoyo de su colega Francisco Cabrera para seguir las instrucciones y hacer diligencias, etc.

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Finalmente, termina en una imputación contra los directivos de ese banco, con el objetivo obviamente de golpear también un medio de comunicación que critica ese y otros poderes permanentemente.

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Hay una sospechosa similitud en el modus operandi utilizado por la Conmebol y el cartismo. El abogado del “Patrão”, Pedro Ovelar, a “control remoto” le manejaba también al fiscal Aldo “Canta cincuenta” Cantero.

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¿Cómo terminó esto? Con una imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez (ANR, Añetete), el diputado Mauri Espínola y otros ex altos funcionarios del gobierno anterior, opositor a “Pinocho” Peña.

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El fiscal Emily se lavó las manos y se fue por la tangente cuando se le consultó puntualmente sobre el tema. El agente Cabrera admitió que recibe visitas en su oficina de litigantes, pero obviamente negó que le ordenen desde la Conmebol.

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De paso, la Contraloría de Camilo Benítez echó por tierra la fábula cartista sobre IPS y Banco Atlas.