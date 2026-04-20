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Manipulan a los agentes de la justicia quienes están en el poder político y también sus amigos ubicados en otros estamentos, como en el deporte.

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Esta perversión de la justicia ataca a personas de todos los niveles sociales. Su cara más repugnante se dio tal vez con la mafia de los pagarés, con la que se perjudicó a humildes trabajadores y a docentes indígenas, por ejemplo.

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También se da a nivel de los empresarios que intentan beneficiarse de manera particular y perjudicar a quienes consideran sus adversarios.

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Por suerte, dentro de las instituciones también hay gente digna, que no se arrodilla ni se vende al poder de turno. A la larga, la verdad se impone y deja en claro quiénes son los delincuentes.

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Es patético escuchar a Santítere querer dárselas de honesto y transparente, mientras a su alrededor varios de los altos funcionarios que él nombró roban a manos llenas e impunemente.

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Si él no ve o no quiere ver lo que ocurre ante la vista de todos es porque es un incapaz o porque se beneficia también de esos robos. En cualquiera de los casos, la ciudadanía y especialmente quienes más necesitan son los más perjudicados.

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¿Cómo este títere puede hablar de transparencia con las compras que se hacen, por ejemplo, desde el PTI sin ningún control? Con mirar quién está a cargo de Itaipú uno podía imaginarse cuáles eran la intenciones y cuáles serían los resultados.

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El caso del “abogado” y senador es más que el colmo. Está claro desde 2020 que este personajete nunca pasó ni por frente a una universidad ¡y lo pusieron en un cargo para juzgar a magistrados y fiscales!

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Verdaderamente no tienen vergüenza ni alguna intención de corregirse. Ahora le darán un permiso gua’u en el Senado para intentar desentenderse del escándalo institucional, jurídico y político que provocaron.

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¿Qué pasará con todo lo que se decidió en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mientras este iletrado estaba como presidente?

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La verdad es que no solamente Rivas debería ir preso cuando se confirme que no tiene el título que dijo tener sino también todos los que lo sabían perfectamente y se confabularon para estafar a la gente.

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Mañana en Cámara de Diputados tratarán pedidos de intervención de varios municipios denunciados por graves irregularidades. Pero, los distintos intendentes no se preocupan. Saben que está todo cocinado para que queden impunes.

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Uno de los salvados será Ysidrín Rivas, padre del “ilustre senador”. Total, una mancha más no le hace nada al tigre

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Es risible cómo gobernadores, los senadores y los diputados cartistas se están peleando para formar parte de la chapa detrás de Allianita.

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A todos ellos les deben decir que lo más recomendable es que vayan hasta el quincho de Avda. España, pidan audiencia y hagan ante el Patrao una exhibición de chupamedismo y obediencia a ciegas.

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Seguro que aquel que demuestre el espinazo más flexible y la lengua más hábil para succionar calcetines será el elegido.