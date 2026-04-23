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Finalmente le otorgaron permiso al impresentable de Hernán David Rivas, protegido del “Patrão” y de “Pinocho” Peña. El muchacho, cuyo título de abogado se duda razonablemente, tendría que ser rajado del Congreso por engañar y burlarse de las instituciones y las leyes de nuestro país.

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A cara descubierta se rió ayer de sus colegas. Estuvo ausente durante toda la sesión extra y solo entró para votar a favor de su propio permiso.

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Esta es la clase de legislador que “Horror Colorado” incluye en su lista para que nos legislen. Ahora gozará de un permiso al igual que otra “joya” del cartismo: el senador Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico ligado al caso A Ultranza Py (o sea, Sebastián Marset, quien fue llevado por EE.UU. desde Bolivia).

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Hay que mirar con detenimiento la lista de los 18 senadores que votaron por el permiso a Rivas. Algunos intentan gua’u desligarse del cartismo, cuando les conviene, y se presentan como ñembo independientes. La prueba está a la vista.

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Ni hablemos de los cinco liberales aliados de “Horror Colorado”, que se presentan como opositores.

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El titular del IPS, Jorge Brítez, “renunció”. Le soltó la mano “Pinocho” luego de serle muy útil. En realidad, nunca debió asumir y tampoco permitir que el dinero de los abuelitos, jubilados y asegurados migren al banco ligado al poder de turno.

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El gobierno de “Pinocho” Peña se arrodilló a EE.UU. con tal de obtener un semiperdón para su “Patrão”. Además, le ocultó al pueblo paraguayo el acuerdo migratorio denigrante firmado en Washington y ni siquiera remitió al Congreso.

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Hoy llegan los primeros 25 deportados de EE.UU., a quien el Gobierno le buscará trabajo y tendrá que darle protección, cosa que ni siquiera hace para los compatriotas que viven en el país. Cada mes vendrán 25. ¿En qué convirtió “Pinocho” al Paraguay?