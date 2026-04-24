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El anuncio cayó como un balde de agua fría en la cabeza de Latorre-i y de los 15 gobernadores colorados, especialmente de Cesarito Sosa (Guairá), quien ya soñaba subirse al escenario con Alliana.

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Ni bien se dio a conocer el nombre de Juanca, los diputados y gobernadores mantuvieron una reunión en el Congreso para armar un frente común. Pero en la mesita de luz ya tenían el muñequito del paraguariense con varios alfileres al lado.

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Pero el que está de cama es Latorre-i. Si llega a perder su “caballo” Camilo en las internas municipales del 7 de junio, tendrá que despedirse como ñembo líder de “Horror Colorado”.

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Ayer le pegó fuerte su exaliado, el impresentable de Nenecho. Como decía un viejo y folclórico colorado: “Icambiánte la política”.

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Alliana anunció que este fin de semana habrá “humo blanco” en el cartismo. El principal “papable” es Juanca y dicen que tiene todo el respaldo del “Patrão”.

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Lo que nadie explica es por qué están acelerando los tiempos. Algo pasó en el “quincho”. Quizás vieron algunos números y ahora intentan acortar la distancia ya que estamos exactamente a dos años de las presidenciales.

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Cuentan los que saben que “la tesorería del quincho” está cerrada hasta nuevo aviso. Lo que significa que para las municipales habrá poco o nada de ayudomí.

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Dicen que el “único líder” sugirió que le “pecheen” también a “Pinocho”, pero es más fácil llegar a la Luna, dicen los correlí.

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Luego de disfrutar del jugoso salario como “nepobaby” y de conseguir un trabajo sin concurso, la hija de Alliana, Montse, renuncia a la Cámara de Diputados.

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Supuestamente para que no le bajen la caña a su padre, quien ahora es candidato presidencial por el cartismo.

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Ahora ya tiene título universitario. Curiosamente toda su familia estudió en la misma universidad que tiene el mismo prestigio que la casa de altos de estudios del senador con permiso “Petrucelli” Rivas.

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Desde el PLRA están pidiendo voto castigo contra los liberocartistas que votaron a favor de Rivas. ¡Cham!