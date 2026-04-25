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Aplazó hasta luego de las internas municipales el anuncio de quién será la dupla que le acompañará en la chapa para el 2028.

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Eso trajo un poco de calma dentro de las carpas cartistas, pero las heridas parece que no se van a cicatrizar tan fácilmente.

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Los 44 diputados colorados cartistas y aliados más los 15 gobernadores celebraron como una victoria el anuncio de Alliana.

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“KachiBachi” acusó recibo de este “festejo provocador” y se ratificó en que Juanca Baruja –más conocido como “Kid Milanesa”– es el mejor candidato a vice.

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Está más que demostrado que Hugo Estigarribia está atragantado en la garganta de los cartistas.

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El jueves “KachiBachi” ya se refirió al exsenador de la ANR en malos términos y ayer el “senador temporal” Carlos Liseras “escupió” la rabia cartista contra Estigarribia.

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Liseras dijo diez veces que Estigarribia es un “abogado simple como yo”.

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¡Qué raro que no se acordó de su correligionario con permiso “Petruchelli” Rivas! Para los cartistas él también es abogado.

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El decreto de “Pinocho” Peña marcó un antes y un después en la vida del país. Firmó un pedido de permiso para que Liseras deje por ahora la titularidad de Conajzar para desempeñarse como senador.

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Este señor tiene que renunciar de Conajzar pero no lo hará porque sabe que su presencia en la Cámara Alta será temporal.

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Ahora tenemos: senadores permanentes, con permiso y temporales. Esto es hacer historia y no macana.

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Emily Rolón se fue a inflar su pecho en un evento internacional de Ministerios Públicos que se hizo en Ciudad del Este, donde participó también “Pinocho”.

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Sin embargo, Marito le tiró “un bombazo”. Calificó de “terrible decepción” y que se equivocó en elegirle a él y no a Ceci Pérez.

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La lucha de la Policía contra la delincuencia tiene que ser pareja. De lo contrario no sirve o es puro show. Están bien que salgan a “cazar” barrabravas, pero paralelamente un comisario fue descubierto al intentar meter 100 petacas de caña y escocés en Tacumbú. Lamentable.