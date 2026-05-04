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Para “pensar bien”, pongamos que el pobre Emily estaba muy presionado. Hasta es posible que lo hayan amenazado con echarlo del cargo sacándole algún trapito al sol.
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Sin embargo, debió anteponer ante cualquier otra consideración su juramento de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sobre todo no debía permitir nunca que haya persecuciones contra nadie.
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Es posible que este plan de reglamentar la senaduría vitalicia para permitir que el Patrão y otros se puedan candidatar a senadores solo sea un elemento distractor.
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Sin embargo, no se puede descartar que HC quiera estar en el Senado, ocupar la presidencia y estar en la línea de sucesión para, llegado el caso, volver al sillón de López por un camino torcido e inconstitucional.
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Como ya hicieron varias barbaridades pisoteando sin asco la institucionalidad del país, no podemos descartar que se les ocurra este tipo de planes.
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Pero debería acordarse de cómo le fue en ocasiones anteriores, cuando la gente salió a las calles y defendió con su vida, literalmente, la vigencia de nuestra frágil democracia.
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Uno recuerda cuando en sus inicios, el Patrão decía que “lo público es público”, ahora que manejan negocios con el Estado de manera secreta y utilizan dinero público para perseguir adversarios políticos, a los periodistas y a la prensa independiente.
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Ante estos abusos y atropellos, la Justicia tiene todavía la posibilidad de reivindicarse con los casos pendientes que tiene en sus manos.
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Deberían tener en cuenta que los poderosos de ahora son transitorios y que deberían priorizar el respeto a la ley y la institucionalidad.