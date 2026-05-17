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Pero “Pinocho” Peña no quiere ñandecó que los buses pasen frente a su casa. ¡Pero qué simpático! O sea, que varios vecinos caminarán más cuadras porque a este personaje le molesta el tránsito de los micros.
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Claro, poco o nada le interesa la gente de a pie a “Pinocho” Peña porque se traslada en helicóptero con combustible pagado por los contribuyentes.
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El candidato de “Horror Colorado” para la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, ni se animará a opinar sobre el sufrimiento de los vecinos de esos barrios. Por dos sencillas razones: 1. Es del mismo equipo de “Pinocho”, de Nenecho, Luis Bello, Latorre, etc. y 2 porque no le interesan las necesidades de la gente. Está a la vista la gestión municipal.
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Camilo solo busca el cargo para tener estatus social gua’u y para seguir con las “mismas líneas” desastrosas de los miembros de su equipo cartista.
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El 7 de junio veremos qué opinan los colorados en las internas.
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“Pinocho” fue a recorrer ayer a la mañana las obras en la “bombardeada” Avelino Martínez. Mientras la ministra “mimada” siempre sonriente se mostraba orgullosa del trabajo.
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Solo a ella y a su jefe les da risa este trabajo porque le costará al pueblo paraguayo US$ 6,6 millones por kilómetro.
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No pueden argumentar que el dólar está alto porque la cotización baja. Salvo que algún “cometa” cruce por el firmamento de San Lorenzo.
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Otra millonaria e “histórica” obra del gobierno de “Pinocho” Peña es el tren de cercanías, que unirá Asunción con Luque.
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El tramo es bien cercano pero la cifra es astronómica. Ronda los US$ 450 millones y no incluye hasta Ypacaraí. ¿Por qué? ¿Hicieron mal los cálculos?
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En Colombia, se gastará este mismo dinero pero para un trayecto de 49 kilómetros, con 17 estaciones, que unirá Bogotá con varias ciudades vecinas. Lo llaman el Tren de Zipaquirá.
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Los trolls y perifoneros tuvieron mucho trabajo en estos días con Erico Galeano, Hernán Rivas, la torcida licitación de las máquinas de votación, la “campaña sucia”.